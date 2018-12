Van egy ország, ahova még soha senki nem tehette be a lábát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","shortLead":"Az intenzív osztály karácsonyfáján, egy cetlin jelent meg a kívánság.","id":"20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ff60-715b-4e41-889e-b3cd3253828e","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Emberhez_melto_munkakorulmenyeket_kernek_a_Jezuskatol_egy_fovarosi_korhaz_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 21. 09:04","title":"Emberhez méltó munkakörülményeket kérnek a Jézuskától egy fővárosi kórház dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","shortLead":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","id":"20181220_busz_havazas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ba36c-fb76-44d5-a7b0-cb8ddbacb709","keywords":null,"link":"/elet/20181220_busz_havazas_budapest","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Ilyen az, amikor a buszban is havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","shortLead":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","id":"20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4791881-5099-4a0c-8a17-72481e6ebf71","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","timestamp":"2018. december. 20. 16:23","title":"MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése lebegett a jogalkotó szeme előtt. Ez azt jelenti, hogy azokban az ügyekben, ahol a felek között konszenzus van, a tárgyalást elkerülő technikák alkalmazására is sor kerülhet.","shortLead":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása...","id":"elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa507b2e-d25c-4922-b43d-9f273da89ff9","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","timestamp":"2018. december. 19. 19:27","title":"Vádalku magyar módra? – Egyezségkötés a büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves cél 135 százalékánál járt a hiány november végén.","shortLead":"Az éves cél 135 százalékánál járt a hiány november végén.","id":"20181221_1800_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81bb99-f0f1-4f8e-a6f2-60aedfa4e16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_1800_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. december. 21. 11:36","title":"1800 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak egy év alatt.","shortLead":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak...","id":"20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f185f7-e52c-4214-a94e-62a301794398","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","timestamp":"2018. december. 19. 17:33","title":"Önt is hívogatják kéretlenül telefonon? Ne csodálkozzon, világszerte ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","shortLead":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","id":"20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b3669-7860-45dc-8ef8-8847fa051fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","timestamp":"2018. december. 20. 06:41","title":"A nap videója: Kijár az elismerés ennek a buszsofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzenet egyértelmű: biztosítják a békés gyülekezést, de ha kell, közbeavatkoznak.","shortLead":"Az üzenet egyértelmű: biztosítják a békés gyülekezést, de ha kell, közbeavatkoznak.","id":"20181221_Kepes_kisokost_allitott_ossze_a_rendorseg_a_tuntetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4103663-fb7c-4262-9eec-c5974ccf0aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe569ca-f18f-40e0-ab33-599ebdb94b07","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Kepes_kisokost_allitott_ossze_a_rendorseg_a_tuntetoknek","timestamp":"2018. december. 21. 09:49","title":"Képes kisokost állított össze a rendőrség a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]