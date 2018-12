Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint az intézmények problémáinak megoldása nem pénzkérdés.","shortLead":"Domokos László szerint az intézmények problémáinak megoldása nem pénzkérdés.","id":"20181221_ASZelnok_Osbun_a_korhazak_tulkoltekezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d211c9f-7bb4-4476-bcdd-c97a7f895dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_ASZelnok_Osbun_a_korhazak_tulkoltekezese","timestamp":"2018. december. 21. 07:00","title":"ÁSZ-elnök: Ősbűn a kórházak túlköltekezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves cél 135 százalékánál járt a hiány november végén.","shortLead":"Az éves cél 135 százalékánál járt a hiány november végén.","id":"20181221_1800_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81bb99-f0f1-4f8e-a6f2-60aedfa4e16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_1800_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. december. 21. 11:36","title":"1800 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást.","id":"20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab39853-8869-4091-90b8-2984fa42524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6babf7ee-e3fc-4364-83a9-d3cf29619832","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ot_es_fel_evet_is_kaphat_a_szerepi_tomeges_metilalkoholmergezes_felelose","timestamp":"2018. december. 20. 20:10","title":"Öt és fél évet is kaphat a szerepi tömeges metil-alkohol-mérgezés felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","shortLead":"Ebben a dobozos járgányban sokkal nagyobb kényelemben lehet utazni, mint egy S-osztályos luxuslimuzinban.","id":"20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90fda7d4-7984-4896-9efa-8a84a374323a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bb2-90f5-49b9-97a2-04d65d29a01b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_nincs_ennel_feljebb_ilyen_egy_minden_foldi_joval_felszerelt_mercedes_vosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 13:21","title":"Nincs ennél feljebb: ilyen egy minden földi jóval felszerelt Mercedes V-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie, a csökkent értelmű péksegéd egy műtét hatására szuperintelligenssé válik, de a beavatkozás hatása csak átmeneti: az egér elpusztul, Charlie pedig visszasüllyed egy hatéves gyermek szellemi szintjére. 2018-ban egyre inkább Charlie-nak éreztem magam.","shortLead":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie...","id":"20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4d616-5dde-48d9-81f3-95be3628a83e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","timestamp":"2018. december. 22. 11:00","title":"Németh András: Virágot Algernonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német hírmagazin egyik újságírója számos hamis információt jelentetett meg a lapban.","shortLead":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német...","id":"20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b92b501-bab8-4014-a616-0966e7eb76bd","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","timestamp":"2018. december. 22. 08:46","title":"Amerika ledöbbent a Spiegel-botrányon: „Világos, hogy intézményesített részrehajlás áldozatai lettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","shortLead":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","id":"20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c79c4e-e536-4877-8731-a04a2545c071","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. december. 21. 11:56","title":"Idős nőt ütött és rabolt ki ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]