Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20153822-aea6-45a6-a1bd-d16d04beb656","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudtak segítséget hívni, mert az egyetlen mobiltelefon, ami náluk volt, lemerült.","shortLead":"Nem tudtak segítséget hívni, mert az egyetlen mobiltelefon, ami náluk volt, lemerült.","id":"20181220_Beszakadt_a_halasto_jege_ket_kisfiu_alatt_Biatorbagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20153822-aea6-45a6-a1bd-d16d04beb656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74a9a6e-59f4-48f7-aa12-b1ad54d00c61","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Beszakadt_a_halasto_jege_ket_kisfiu_alatt_Biatorbagyon","timestamp":"2018. december. 20. 17:35","title":"Beszakadt a halastó jege két kisfiú alatt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0f4ad1-9d4f-4449-a0bc-75cf91a45dc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szépség igenis lehet veszélyes: Stendhal-szindrómának hívják a jelenséget, amikor valakit túl sok érzés áraszt el a kiállított műremekek előtt, és ettől rosszul lesz.","shortLead":"A szépség igenis lehet veszélyes: Stendhal-szindrómának hívják a jelenséget, amikor valakit túl sok érzés áraszt el...","id":"20181221_Infarktusa_lett_egy_turistanak_Botticelli_Venusza_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b0f4ad1-9d4f-4449-a0bc-75cf91a45dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b2fe38-2761-45f4-8068-a142f6dfdc9c","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Infarktusa_lett_egy_turistanak_Botticelli_Venusza_elott","timestamp":"2018. december. 21. 13:11","title":"Infarktust kapott egy turista Botticelli Vénuszától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt szokatlan, ugyanis festményszerű képeken mutatja be az emberiség egyik legsötétebb időszakát. Ráadásul nagyszerű története van. ","shortLead":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt...","id":"20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3b034-392a-4092-b2a5-9b0ac13d7021","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Nem mindennapi látvány: ebben a játékban átélheti a világháborút, szó szerint festői környezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen hozott törvények kijavítására kénytelenek fordítani. Ilyenkor azt szokták az indoklásba írni, hogy „pontosítás”. No de pontosítani azt kell, ami pontatlan. Nem lehetne eleve pontosan fogalmazni?","shortLead":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen...","id":"20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea7d866-beee-4eb9-8304-40da37fcfc4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","timestamp":"2018. december. 22. 12:30","title":"A kormánytöbbség már többet foglalkozik egy törvény kijavításával, mint a megírásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","shortLead":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","id":"20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e981002-e644-40c0-8f07-0af02f4140eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","timestamp":"2018. december. 20. 17:24","title":"LMP: A harc csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","shortLead":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","id":"20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf6db6-83b3-409f-a4ad-0d952c7b797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","timestamp":"2018. december. 20. 18:08","title":"Újra gyártják a Piros Mogyoróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e69c4a1-8895-4cfe-9abc-d4ec3db7f428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két repülőgép-hordozót építenek, rakétavédelmi rendszert és harci gépeket szereznek be.","shortLead":"Két repülőgép-hordozót építenek, rakétavédelmi rendszert és harci gépeket szereznek be.","id":"20181221_Japan_felfegyverkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e69c4a1-8895-4cfe-9abc-d4ec3db7f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46e3553-ea4a-46dc-b5a1-81ca6abd51c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Japan_felfegyverkezik","timestamp":"2018. december. 21. 10:49","title":"Japán felfegyverkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","shortLead":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","id":"20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd18c6c-87fb-43fd-aeb3-201d61d52c01","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","timestamp":"2018. december. 21. 13:04","title":"Szökése után autóstoppal menekült volna a rab, de pechjére egy rendőr vette fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]