Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.

Logót készítene, de nincs ötlete? Próbálja ki ezt az appot

Néhány másodperc alatt logóötletek tucatjait dobja fel a LogoSOS nevű, iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazás, amely még azt is megmutatja, hogyan néz ki a logó különböző felületeken.

Önnek is jól jöhet: a Microsoft ingyenes programjával egyszerűen küldhet át fotókat telefonjáról a gépére

A Photos Companion nevű alkalmazással nemcsak az androidos eszközöket, de az iPhone-okat és az iPadeket is kényelmesen, gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni a windowsos számítógépekkel.

© Playlist Corporation

Festményszerűvé alakíthatja fotóit ezzel az alkalmazással

Főként szelfikhez ajánlott használni a Portra nevű ingyenes képszerkesztő alkalmazást, amely festményeket idéző filtereket kínál. Az appot androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is le lehet tölteni.

Március óta elérhető az új Sims játék, ingyen letöltheti a telefonjára

Közel egy évig tartó tesztelés után végre elérhetővé tette több mint másfél évtizedes múlttal rendelkező Sims játékának legújabb, androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre szánt változatát az Electronic Arts. The Sims Mobile nem okoz meglepetést, küllemében is teljesen olyan lett, akárcsak népszerű PC-s megfelelője. És a legjobb: ingyen van.

Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit

A gyártó ígéretének megfelelően 2018-ban végre letölthetővé vált az 1990-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi. Az alkalmazást androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is el lehet érni.

Egy madár csicsereg, és nem tudja, hogy milyen? Már 367 fajtát felismer a nagyszerű magyar alkalmazás

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország első, androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető madárhatározó-alkalmazásának jelentősen kibővített, immáron 367 hazai fajt tartalmazó verzióját.

© MME

Érdemes kipróbálni: felturbózták az ingyenes személyiedző-programot

A karácsonyi evés-ivás után biztosan mindenkinek jól esne egy kis mozgás, így különösen jól jöhet, hogy egy igen hasznos funkcióval egészítették ki a népszerű fitneszalkalmazást. Természetesen androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az app.

Szeretne egyedi, sőt ijesztő fotókat? Akkor próbálja ki ezt az appot

Májusban jelent meg az iPhone-ra és iPadre elérhető népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő fotókat, szelfiket készíthetünk.

© Jun Luo

Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül

Androidra és iOS-re is elérhet az a villámgyors játék, amellyel tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.

Ha Szegedre látogat, szinte kötelező letöltenie ezt az appot – de ha Szegeden él, akkor is ajánlott

Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező látogatók néhány gombnyomás után egy kész, tematikus útvonaltervet kaphatnak ahhoz, merre érdemes elsétálni Szegeden. Az app nem csak listát mutat, hanem helyszínről helyszínre navigálja is a turistákat. Az appot androidos eszközökre lehet letölteni.

© SZTEKOMM / Illés Réka / Rózsa Dániel

Érdemes letölteni, hiszen nem akárki készítette ezt szkennelő appot

A dokumentumkezelésben jól ismert és elismert Adobe neve fémjelez egy szkennelőalkalmazást, amely iOS-re és Androidra is ingyen letölthető.

Töltse le az FBI új alkalmazását – kiderítheti, hogy bírná-e a strapát úgy, mint egy ügynökük

Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is letölthető az FBI alkalmazása, amelyben a felhasználónak azokat a feladatokat kell végrehajtania, amiket egy leendő FBI-ügynöknek is.

© FBI

Már a magyarok is kipróbálhatják a Google művészi szelfizőjét, amire több sztár is rákattant

A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra hasonlítunk. A mókás funkció eddig csak a tengerentúlon működött, de már a magyarok is használhatják, ráadásul androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető.

Telepítse ezt a telefonjára, utána bármit megnézhet a neten, hiába van letiltva

Az androidos mobilokra elérhető Intra alkalmazás megnehezíti az átverős weboldalakkal dolgozó csalók dolgát azáltal, hogy észleli a trükkös átirányításokat. De azt is lehetővé teszi, hogy az olyan weboldalakat is elérjük, melyet a munkahely vagy az iskola rendszergazdája, netán egy kormányzat letiltott.

© hvg.hu

Szelfizne a világűrben? Ez sem lehetetlen a NASA ingyenes alkalmazásával

Ha már unjuk az olyasfajta elcsépelt szelfiket, amelyeknél naplemente, vízpart, hegy vagy egy híd a háttér, akkor tegyünk egy próbát a NASA Selfies nevű appal. Az ingyenes alkalmazást a NASA Jet Propulsion laboratóriumában fejlesztették – Androidra és iOS-re egyaránt elérhető.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.