Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190113_radiojel_frb_magnetar_huawei_tiltas_usa_indiai_tudosok_einstein_samsung_microled_androidos_gyartok_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d0261d-4c89-4c02-9762-ee3e977aaa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_radiojel_frb_magnetar_huawei_tiltas_usa_indiai_tudosok_einstein_samsung_microled_androidos_gyartok_frissites","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Ez történt: indiai tudósok kétségbe vonták Einstein \"bizonyítványát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja, melyek a közösségi oldalon megjelent álhírek.","shortLead":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja...","id":"20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03476cf-806b-4d87-b3ee-431c106bbabb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","timestamp":"2019. január. 13. 15:13","title":"Nagy-Britanniában beindult a Facebook tényellenőrző szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","shortLead":"Négy helyszínről indulnak majd el a tüntetők január 19-én, Molnár videón magyarázza el a részleteket.","id":"20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63230d81-ffd1-48b7-91b1-e435142343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817da55c-6c21-4752-b08e-d9d5748ce714","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Budapest_blokadra_hiv_a_noAr_Molnar_Aronja","timestamp":"2019. január. 14. 09:34","title":"Budapest blokádra hív a noÁr Molnár Áronja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","shortLead":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","id":"20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82c93-11f9-4c14-a6dc-b1af92d222a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","timestamp":"2019. január. 13. 12:33","title":"Ámokfutót fogtak Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között kezdett akcióba, és háromperces üzenetben mondták el a politikusnak, hogy elegük van a felsőoktatás tönkretételéből.","shortLead":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között...","id":"20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5cef23-1533-40b2-908c-5fe4320548f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","timestamp":"2019. január. 12. 12:32","title":"Dühös diákok trollkodták meg a helyettes államtitkár oktatásról szóló előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant elszámolási vita körül.","shortLead":"Álkeresztények, rongyemberek, magyarul nem tudó dilettánsok - komoly pofonok repkednek a jobboldali médiában kirobbant...","id":"20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efbb7d-68a9-48f7-ba43-a5db9654a756","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Kiborult_a_bili_a_Pesti_Sracoknal","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kiborult a bili a Pesti Srácoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger, Nyíregyháza és Szolnok térségében sem jó a helyzet.","shortLead":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger...","id":"20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c2df7-ce17-4ae4-b91c-dd1359546418","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","timestamp":"2019. január. 12. 13:30","title":"Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]