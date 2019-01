A Dolbyra egyáltalán nem jellemző, hogy fejlesztéseik közvetlenül a felhasználók kezébe kerülnének, de úgy tűnik, ez a jövőben megváltozik, ugyanis a cég lázasan dolgozik egy zenekedvelőknek szánt alkalmazáson, amelyet a SoundCloud Instagramjaként emlegetnek.

A projektről beszámoló TechCrunch azt írja, az alkalmazást Dolby 234, illetve Dolby Live néven emlegetik, és több feladatra is alkalmas lesz: egyrészt képes elnémítani a háttérzajokat, hogy a rögzítendő hang- vagy videóanyagba semmi nem zavarjon be, másrészt a készülő munkát a felhasználók szerkeszthetik (például vághatnak rajta, növelhetik a basszust) és hangeffektekkel színesíthetik. Utóbbiakból ingyenesek és fizetősek is lesznek, az új csomagokhoz a Dolby “boltjában” lehet majd hozzájutni.

Képernyőkép a Dolby 234 felületéről © TechCrunch

Az alkalmazás régebb óta készül, tesztelni azonban csak tavaly júniusban kezdték, ehhez egy weboldalt is létrehoztak már. Ez azért is különös, mert a terméket hivatalosan még nem jelentették be, és egyelőre azt sem tudni, mikor teszik elérhetővé. Az mindenesetre már most látszódik, hogy a népszerű SoundCloud egyfajta hordozható konkurenciájának szánják, a cél pedig a szerényebb körülmények között dolgozó zeneszerzők megnyerése.

Az app, illetve bizonyos szolgáltatásai úgy tudni, ingyenesek lesznek.

