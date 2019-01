Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit, elutasítását, illetve az intézményrendszer hiányosságait – derül ki Mocsonoky Anna könyvéből, amelyben autista gyermeket nevelő szülők vallanak küzdelmeikről, csalódásaikról és örömeikről.","shortLead":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit...","id":"20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12352b1-3401-4295-9e63-72855be5b05f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","timestamp":"2019. január. 27. 20:15","title":"„Az autizmus mindent elvett és mindent adott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózdon egy családi vita fajult el, a kiérkező mentők is megkapták a magukét, a rendőrség lépett közbe.","shortLead":"Ózdon egy családi vita fajult el, a kiérkező mentők is megkapták a magukét, a rendőrség lépett közbe.","id":"20190128_Megvagta_magat_aztan_ratamadt_a_mentokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b306bc-6b36-4d6b-aac0-97a25ac5d227","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Megvagta_magat_aztan_ratamadt_a_mentokre","timestamp":"2019. január. 28. 11:16","title":"Megvágta magát, aztán rátámadt a mentőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkba léptek a győri Audi dolgozói, eladja az állam a Budapest Bankot, elkezdődött a találgatás, mi lesz a Vajna-örökség sorsa. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sztrájkba léptek a győri Audi dolgozói, eladja az állam a Budapest Bankot, elkezdődött a találgatás, mi lesz...","id":"20190127_Es_akkor_keves_volt_a_negy_karika_a_fizetes_vegen_a_gyori_audisoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e526e548-a400-49af-b9ba-99f80857808e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Es_akkor_keves_volt_a_negy_karika_a_fizetes_vegen_a_gyori_audisoknak","timestamp":"2019. január. 27. 07:00","title":"És akkor a négy karika kevés volt a győri audisok fizetésének végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","shortLead":"Azt követelik, hogy a háziorvosi praxisokkal egyenrangúan finanszírozza őket az állam.","id":"20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f0edaa-7808-4bf1-bc2b-8d1f3b995b60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Kozel_a_sztrajkhoz_a_fogorvosok","timestamp":"2019. január. 28. 07:20","title":"Közel a sztrájkhoz a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]