[{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem a héten, csak néhány nappal később teszi elérhetővé a FaceTime csoportos hívásfunkciójában talált problémát javító szoftverfrissítést az Apple. Ez volt az a hiba, amely lehetővé tette, hogy az iOS-eszközök tulajdonosai lehallgassanak másokat.","shortLead":"Mégsem a héten, csak néhány nappal később teszi elérhetővé a FaceTime csoportos hívásfunkciójában talált problémát...","id":"20190201_apple_facetime_hiba_csoportos_hivas_lehallgatas_hallgatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ce3085-1f90-4117-8977-ebba4c30a89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_apple_facetime_hiba_csoportos_hivas_lehallgatas_hallgatozas","timestamp":"2019. február. 01. 17:33","title":"Várniuk kell az Apple-rajongóknak, csúszik a kritikus hibát javító frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","shortLead":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","id":"20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef53365-3817-4ccb-b121-7aab433ba67f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","timestamp":"2019. február. 01. 11:01","title":"Magányosan bandukoló tevét fotóztak le Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970196e3-1676-4452-ac76-49beefe2f89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pestszentlőrinci buszmegállónál próbált egy autós megelőzni életveszélyes mutatvánnyal egy buszt.","shortLead":"Egy pestszentlőrinci buszmegállónál próbált egy autós megelőzni életveszélyes mutatvánnyal egy buszt.","id":"20190131_A_megalloban_levo_buszt_probaltak_zebran_elozni_centiken_mult_a_baleset__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970196e3-1676-4452-ac76-49beefe2f89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea56a69-c031-4a5a-b33d-2f1763a9fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_A_megalloban_levo_buszt_probaltak_zebran_elozni_centiken_mult_a_baleset__video","timestamp":"2019. január. 31. 20:35","title":"A megállóban lévő buszt próbáltak zebrán előzni, centiken múlt a baleset - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","id":"20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f8ce7-d018-4dee-bd52-12f9872e3664","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","timestamp":"2019. február. 01. 11:16","title":"Leesett a megégett tűzoltó kesztyűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem férnek fel.","shortLead":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem...","id":"20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89e56a-8863-4bdf-9f48-82244f3f0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","timestamp":"2019. január. 31. 13:18","title":"Félig elsüllyedt egy komp a visegrádi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról vagy a baráti ajándékaikról kérdezik őket. Utánanéztünk, igaz-e ez az állítás.","shortLead":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751645db-3c99-47f8-8c0d-58b25c35d8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2019. január. 31. 20:00","title":"Bármit is mond Orbán, a képviselők simán hazudhatnak a vagyonukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","shortLead":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","id":"20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d79f44-bf8b-47cb-bdbd-4d4f8479c766","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 31. 15:39","title":"15 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","shortLead":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","id":"20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e94ef-bd2c-4b44-beb9-ebf9353f0c11","keywords":null,"link":"/elet/20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","timestamp":"2019. január. 31. 16:58","title":"A virágzó budapesti szexchat-iparról forgattak riportot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]