[{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok ára az új technológia miatt egyértelműen emelkedni fog, a kérdés csak az: mennyivel? A kínaiak most erre a kérdésre adtak választ.","shortLead":"Az okostelefonok ára az új technológia miatt egyértelműen emelkedni fog, a kérdés csak az: mennyivel? A kínaiak most...","id":"20190206_kina_5g_okostelefon_ara_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f994afc-e729-4308-b4d0-bf0f408da671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_kina_5g_okostelefon_ara_dragulas","timestamp":"2019. február. 06. 10:03","title":"Kiderült, mennyivel lesznek drágábbak az 5G-s telefonok a mostaniakhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2fc64a-63f1-4d07-b762-290a3d6d6c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Átnevezték a Magyar Időket, megindult a mémözön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait. A NASA egy animált hőtérképen mutatja meg, hogyan érkezett meg az ítéletidő Amerikába.","shortLead":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait...","id":"20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd590e-edb2-49f1-9258-740b27d218eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","timestamp":"2019. február. 04. 20:03","title":"A NASA készített egy animációt: így tört be a -40 fokos hideg az USA területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","shortLead":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","id":"20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ddf59-016b-429e-914d-4fb63e51be57","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","timestamp":"2019. február. 05. 08:46","title":"A koszovói külügyminiszter megfenyegette szerb kollégáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Feró legalábbis azt állítja, a producer a halála előtt a Beatrice történetét akarta filmre vinni.","shortLead":"Nagy Feró legalábbis azt állítja, a producer a halála előtt a Beatrice történetét akarta filmre vinni.","id":"20190205_Andy_Vajnanak_volt_meg_egy_meglepo_filmterve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f0864e-41c7-4041-b78a-cdfe77c706c3","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Andy_Vajnanak_volt_meg_egy_meglepo_filmterve","timestamp":"2019. február. 05. 06:35","title":"Andy Vajnának volt még egy meglepő filmterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]