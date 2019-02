Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a7c6bfe-0959-46ec-976d-19a2ddc6719f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta kering a Facebookon egy általános iskolásoknak szóló nyelvtan feladat, amiben feltűnik a migráns szó. Itt azonban szó nincs agymosásról.



","shortLead":"Napok óta kering a Facebookon egy általános iskolásoknak szóló nyelvtan feladat, amiben feltűnik a migráns szó. Itt...","id":"20190206_Nem_minden_migransos_tankonyvi_peldaba_kell_kormanypropagandat_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7c6bfe-0959-46ec-976d-19a2ddc6719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52fedb6-022c-4344-9f63-77a3a9035759","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Nem_minden_migransos_tankonyvi_peldaba_kell_kormanypropagandat_latni","timestamp":"2019. február. 06. 11:58","title":"Nem minden migránsos tankönyvi példába kell kormánypropagandát belelátni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","shortLead":"Valószínűleg újabb pénzügyi visszaélésre derült fény Carlos Ghosn ügyében.","id":"20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e891efe5-0e27-4886-805c-88b85bcaede4","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Titokban_a_Reunaltval_fizettette_ki_kiralyi_lakodalmat_a_lecsukott_automogul","timestamp":"2019. február. 07. 15:16","title":"Titokban a Reunalt-val fizettette ki királyi lakodalmát a lecsukott autómogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között.","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között.","id":"20190207_Uzentek_Handonak_A_torvenyek_betartasa_nem_valasztas_kerdese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68a0fe2-45d0-4b19-ae92-1394d973fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Uzentek_Handonak_A_torvenyek_betartasa_nem_valasztas_kerdese","timestamp":"2019. február. 07. 09:15","title":"Üzentek Handónak: A törvények betartása nem választás kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak a tervezettnél egy évvel korábban kellett frissíteniük a Mágneses Világmodellt, de állítják, semmi ok a pánikra.","shortLead":"A kutatóknak a tervezettnél egy évvel korábban kellett frissíteniük a Mágneses Világmodellt, de állítják, semmi ok...","id":"20190206_magneses_polusvaltas_magneses_mezo_eszaki_sark_magneses_vilagmodell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c12c90-b9ea-41fb-8b1c-b3fcbfcce699","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_magneses_polusvaltas_magneses_mezo_eszaki_sark_magneses_vilagmodell","timestamp":"2019. február. 06. 09:03","title":"Valami furcsa történik a Föld mágneses pólusával, főleg az Északi-sark közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","shortLead":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","id":"20190206_vadriaszto_sip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95aa1b2-c478-4fc8-a609-3a0bdb5ba952","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_vadriaszto_sip","timestamp":"2019. február. 07. 04:05","title":"Vadriasztó sípot osztogatnak a rendőrök, de tényleg ér valamit? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","shortLead":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","id":"20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc2f7c-0ea1-4271-8557-9f430ab7ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","timestamp":"2019. február. 06. 17:51","title":"Simicska betett másfél milliárdot állattenyésztős cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]