[{"available":true,"c_guid":"a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","shortLead":"Nagyon nehéz követni a kormány rombolási akcióprogramjának szélsebes végrehajtását. ","id":"20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f30779-1862-4090-9668-bdb6ad059c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a41f0-d00b-42e7-a4b8-2e2880035198","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_TGM_A_magyar_ertelmiseg_aruloi","timestamp":"2019. február. 13. 11:50","title":"TGM: A magyar értelmiség árulói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és a brüsszeli bizottság között. ","shortLead":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és...","id":"20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4639d70c-160f-4f49-8a9e-ff8abde3ed7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","timestamp":"2019. február. 12. 19:12","title":"Palkovicsék az Elios-számlákról: eleve túlvállaltuk a keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","shortLead":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","id":"20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3c893f-10db-4fe5-8521-8848338d4de4","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","timestamp":"2019. február. 13. 08:48","title":"Lelőtték a rettegett bosnyák gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","shortLead":"A jelenleg bővítés alatt álló M2 egyik friss szakaszán elég furcsa módon próbálják az autósokat megóvni a veszélytől.","id":"20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52202d4c-a9b0-4ddf-a1f7-cfd497826bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e07694a-596c-4690-b93f-60e550c6c6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_m2_fout_elozni_tilos_kresz_autopalya","timestamp":"2019. február. 14. 12:22","title":"Egyszerre van előzni tilos tábla és szaggatott felfestés a halálútnak hívott M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin-napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

