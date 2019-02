Éjfélkor leszáll a száguldó aszteroidára a Hajabusza-2 japán űrszonda

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt a Fővárosi Törvényszék. A politikust költségvetési csalással és befolyással üzérkedéssel vádolták.","shortLead":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt...","id":"20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f8254-062a-46ad-85a0-11a24e99821e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. február. 21. 09:34","title":"Három év letöltendőre ítélték a volt fideszes Mengyi Rolandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós támogatást is kaphatnak a digitális technológiákhoz kapcsolódó tanfolyamok résztvevői. A cél, hogy megőrizzék a bécsiek munkaerőpiaci versenyképességét.","shortLead":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós...","id":"20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d9cea-57a3-47f1-8e1e-bf24dfd8b11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 20. 11:03","title":"Így is lehet: fejenként 1,5 millió forintot is kaphatnak Bécsben azok, akik tanfolyamra mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178a1f8-3145-4484-9ab1-14bc50ba7046","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Narancs járt utána annak, hogy a még mindig él és virágzik a Rogán Antal polgármestersége alatti gyakorlat.","shortLead":"A Magyar Narancs járt utána annak, hogy a még mindig él és virágzik a Rogán Antal polgármestersége alatti gyakorlat.","id":"20190220_Tovabbra_is_a_piaci_ar_toredekeert_adjakveszik_az_ingatlanokat_BelvarosLipotvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b178a1f8-3145-4484-9ab1-14bc50ba7046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5180246e-cb95-4d4b-817a-e1dda0d09bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabbra_is_a_piaci_ar_toredekeert_adjakveszik_az_ingatlanokat_BelvarosLipotvarosban","timestamp":"2019. február. 20. 11:48","title":"Továbbra is a piaci ár töredékéért adják-veszik az ingatlanokat Belváros-Lipótvárosban - már, akik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463e8936-b150-4ecd-928b-f9e57ec99285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját fejlesztésű takarítórobot tesztelésébe kezdett az Airport Security Zrt. a Budapest Airport területén. Az ICA névre keresztelt eszköz egyetlen műszak alatt 1500 négyzetmétert pucol tisztára. ","shortLead":"Saját fejlesztésű takarítórobot tesztelésébe kezdett az Airport Security Zrt. a Budapest Airport területén. Az ICA...","id":"20190221_ferihegy_budapest_airport_repuloter_ica_robot_takaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463e8936-b150-4ecd-928b-f9e57ec99285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3fbadf-2959-4093-a1ec-7c271b8b5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_ferihegy_budapest_airport_repuloter_ica_robot_takaritas","timestamp":"2019. február. 21. 17:33","title":"Szokatlan jelenség Ferihegyen: munkába állt ICA, a soha nem alvó takarító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok keddi első mérkőzésén.","shortLead":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2592e5a-b754-41f7-ac66-9673f6caf9cf","keywords":null,"link":"/sport/20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","timestamp":"2019. február. 20. 07:58","title":"Izgalmas 0-0-k a BL-ben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","shortLead":"Az Egyesült Államok nagykövetsége szerint nem engedik be hozzá a konzulátus munkatársait. ","id":"20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1969339-93a2-4ca7-af06-a310061b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c348c0-3988-456b-bf92-55349c51da4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vadat_emeltek_Oroszorszagban_az_orizetbe_vett_amerikai_uzletember_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 18:53","title":"Vádat emeltek Oroszországban az őrizetbe vett amerikai üzletember ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","shortLead":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","id":"20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c302e7e-ce72-4058-ad8b-61546f6e1001","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","timestamp":"2019. február. 20. 11:21","title":"Olcsó VIP: Itt az új luxuslimuzin, ami akciós vétel egy hasonló Maybachhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","shortLead":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","id":"20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa03c7a9-9ede-4506-bdf1-e13761da6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","timestamp":"2019. február. 20. 16:25","title":"Fenyő-ügy: Bánáti maradhat Gyárfás ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]