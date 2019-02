Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári kongresszusán.","shortLead":"Újra Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton kolozsvári...","id":"20190223_rmsz_kelemen_hunor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a895cd9e-5a6b-435c-aabc-aac01f54aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_rmsz_kelemen_hunor","timestamp":"2019. február. 23. 18:45","title":"Régi elnökét választotta újra az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint a marhatenyésztés egyes módjainál jobban hozzájárulhatnak a globális felmelegedéshez hosszú távon a laborokban növesztett hústermékek.","shortLead":"Miközben sokan sok érvet felhoznak a laboratóriumi húsra való áttérés mellett, az Oxfordi Egyetem új kutatása szerint...","id":"20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e4bdd-01e3-49e0-9522-925bf5200b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_laboratoriumi_hus_hatasa_laborhus_marhatenyesztes_globalis_felmelegedes_uveghazhatasu_gazok","timestamp":"2019. február. 23. 14:03","title":"Visszakoznak a tudósok: lehet, hogy mégsem jó ötlet a laborhús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","shortLead":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","id":"20190223_dardai_hertha_bayern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8ad97-c408-4b83-8942-70d097fbc744","keywords":null,"link":"/sport/20190223_dardai_hertha_bayern","timestamp":"2019. február. 23. 18:14","title":"Dárdai fia is játszott a Herthában a Bayern ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","shortLead":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","id":"20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c576cdf-dfea-4719-85e3-6caabded22d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","timestamp":"2019. február. 24. 16:51","title":"Senki sem élhette túl az Amazon gépének texasi tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon 5 kamerával rendelkező változat lesz. Valószínűleg ezzel készített most egy képet egy profi fotós.","shortLead":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon...","id":"20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405c343-e550-41ea-baba-3f7022749989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","timestamp":"2019. február. 23. 19:03","title":"Fotó: ilyen fényképet készíthet a Nokia 5 kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától kellett kölcsönkérnie, és az öngyilkosságra is gondolt.","shortLead":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától...","id":"20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c987c538-825e-4219-bf54-d8181af28d61","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","timestamp":"2019. február. 23. 09:15","title":"\"Nyomorék lettem\" - mondja Rékasi Károly, aki már az öngyilkosságon gondolkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb4a6f9-dae0-4bae-97ef-c9b719323d34","keywords":null,"link":"/tudomany/201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","timestamp":"2019. február. 23. 15:00","title":"48 ezer tudós kéri: állítsák le az 5G bevezetését, mert ez így egy „emberkísérlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]