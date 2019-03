Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi járatról helyközire. Kilenc év alatt ez már a sokadik próbálkozás, de minden terv elbukott. Most itt az újabb.","shortLead":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi...","id":"20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946d5c6a-657c-4f73-836b-60766a491396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","timestamp":"2019. március. 06. 20:30","title":"Győzhet-e valaha nálunk is a józan ész? Ismét nekifutnak a MÁV-Volán menetrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","shortLead":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","id":"20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0971b83e-de63-43a6-84ae-ea521d0a5d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","timestamp":"2019. március. 08. 17:44","title":"Sztrájkbizottság alakult a Continental veszprémi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket végzett a munkatársain.","shortLead":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket...","id":"20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f0beca-f5dd-4f64-bbb7-dc8d9726e393","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","timestamp":"2019. március. 07. 18:26","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki évekig mérgezte a kollégái szendvicseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban. A legnépszerűbb település Budapest volt.","shortLead":"A külföldiek közül kínai, orosz és izraeli állampolgárok vették a legtöbb ingatlant Magyarországon 2018-ban...","id":"20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d9d25-be17-4217-864a-7d4d0fb8e9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Ezerszamra_vettek_ingatlant_kinaiak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 08. 12:12","title":"Százszámra vettek ingatlant a listavezető kínaiak Magyarországon, de kik a másodikok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df9671d-af53-47ca-981d-0de9d5e08b2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen munkaszüneti nap a nőnap – ez derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nő Tagozatának megbízásából, az IDEA Intézet által készített online felmérésből, amit a 168 Óra ismertet.","shortLead":"Legyen munkaszüneti nap a nőnap – ez derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nő Tagozatának megbízásából, az IDEA...","id":"20190308_A_magyar_nok_szerint_jobb_lenne_ha_a_nonap_munkaszuneti_nap_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df9671d-af53-47ca-981d-0de9d5e08b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38916940-b088-460d-88c9-866859f66963","keywords":null,"link":"/elet/20190308_A_magyar_nok_szerint_jobb_lenne_ha_a_nonap_munkaszuneti_nap_lenne","timestamp":"2019. március. 08. 09:38","title":"A magyar nők szerint jobb lenne, ha a nőnap munkaszüneti nap lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae148689-ec41-4fce-b0ce-1d859c128d69","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Elég a matematikához értenie annak, aki meg akarja jósolni, milyen következménye lenne a Fidesz néppárti búcsújának. Abban a pillanatban kialakul ugyanis egy Orbán Viktor elleni többség az Európai Parlamentben – méghozzá 2024-ig. A Fidesz ezzel mit sem törődve mer kicsi lenni.","shortLead":"Elég a matematikához értenie annak, aki meg akarja jósolni, milyen következménye lenne a Fidesz néppárti búcsújának...","id":"20190307_Ha_Orban_kilep_a_neppartbol_rogton_elbukta_az_altala_kituzott_valasztasi_celjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae148689-ec41-4fce-b0ce-1d859c128d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d99713-e4fb-4516-a220-01f5bf1f0f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Ha_Orban_kilep_a_neppartbol_rogton_elbukta_az_altala_kituzott_valasztasi_celjat","timestamp":"2019. március. 07. 09:36","title":"Ha Orbán kilép a néppártból, rögtön elbukta az általa kitűzött választási célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]