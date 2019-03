Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","shortLead":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","id":"20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6288bc66-0478-4542-8ca5-94b2983357a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","timestamp":"2019. március. 11. 18:51","title":"Öt vendégházban pihent 53 napig, de egyszer sem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar Bálint eljutott odáig, hogy ha „szaros a gatya, le kell váltani”, nem kell megvárni, míg kitisztul a fenék.","shortLead":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar...","id":"20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c07d26-00ad-4c73-bd11-8ce98132ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 06:45","title":"„Pechje van Orbánnal Magyarországnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","shortLead":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","id":"20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0482afe6-ad6a-4766-a42a-8e0580733e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Drágul a Tesla, mert nem akartak túl sok boltot bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is. A BBC összegyűjtötte, mik állnak a legtöbb ember halála mögött.","shortLead":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is...","id":"20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98846be-9ec1-4c3f-9b5a-2d94205c2344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","timestamp":"2019. március. 11. 12:03","title":"Miért halnak meg az emberek? Ez a 7 leggyakoribb ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]