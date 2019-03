Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","shortLead":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","id":"20190312_tesla_model_3_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa9826d-2356-4d6c-8cb2-3ba361d5f178","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_tesla_model_3_autos_video","timestamp":"2019. március. 12. 16:07","title":"Nem kérdés, hogy ez a Tesla sofőr szunyókál 120-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják, mesterséges körülmények között sikerült \"visszatekerniük\" az időt. Áttörésük elsősorban a kvantumszámítógépek fejlesztésénél jöhet jól.","shortLead":"Meghökkentő felfedezést tettek a moszkvai állami egyetem tudósai és a kísérletben részt vevő szakemberek: azt állítják...","id":"20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711f2640-c481-49f6-96f3-fb374c305fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_kvantumszamitogep_kvantumfizika_orosz_tudosok_idogep_visszaforgattak_az_idot_biliardgolyo","timestamp":"2019. március. 13. 13:33","title":"Orosz tudósok “visszaforgatták” az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae5acc9-1e27-4221-90a3-0a4435c2c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Metallica, Kispál és a Borz, de Ludovico Einaudi is szerepel a számlistán. ","shortLead":"Metallica, Kispál és a Borz, de Ludovico Einaudi is szerepel a számlistán. ","id":"20190313_Nagybojti_playlist_bakonybeli_bences_szerzetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae5acc9-1e27-4221-90a3-0a4435c2c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a562e-027e-4f5e-a18b-fd687832c137","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Nagybojti_playlist_bakonybeli_bences_szerzetesek","timestamp":"2019. március. 13. 10:38","title":"Nagyböjti playlistet raktak össze a bakonybéli bencés szerzetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb gond az olcsó drog Magyarországon, a rendőrség hálózatba szerveződve, adott esetben vagyontárgyak legfoglalásával is küzd a terjedés ellen.","shortLead":"Egyre nagyobb gond az olcsó drog Magyarországon, a rendőrség hálózatba szerveződve, adott esetben vagyontárgyak...","id":"20190314_Viszi_a_rendorseg_a_kocsit_lakast_mukincset_ha_velhetoen_droguzletbol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e758a5-892a-4d69-b2ef-6fd45dabcb8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Viszi_a_rendorseg_a_kocsit_lakast_mukincset_ha_velhetoen_droguzletbol_van","timestamp":"2019. március. 14. 09:34","title":"Viszi a rendőrség a kocsit, lakást, műkincset, ha vélhetően drogüzletből van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8 éves gyerekének, hogy átmenjen a popsztár házába. ","shortLead":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8...","id":"20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0b042b-e41f-49c4-a738-43e941cd3026","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mike_Tyson_nem_engedne_meg_a_gyerekenek_hogy_Jackoval_logjon","timestamp":"2019. március. 13. 17:34","title":"Mike Tyson nem engedné meg a gyerekének, hogy Jackóval lógjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","shortLead":"Az eleven fába is belekötött az NVB, csak hogy ne kelljen állást foglalni a plakátkampányról.","id":"20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81850d1-1e61-4860-a013-d6ed4f831433","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Momentum_plakatkampany_NVB_dontes","timestamp":"2019. március. 12. 17:55","title":"Mint a forró krumplit, úgy dobálgatja a plakátügyet az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]