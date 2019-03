Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","shortLead":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","id":"20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5826f2-e4a2-490f-9d4f-6f01a5f5aa48","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","timestamp":"2019. március. 12. 14:14","title":"Tóbiás még sehol, de megjött egy újabb gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","shortLead":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","id":"20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bc934-010f-4c90-b007-d6dc8545de3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","timestamp":"2019. március. 12. 19:47","title":"\"Lex Huawei\"? - az EU is megkongatta a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne emelkedjenek a lakásárak. ","shortLead":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne...","id":"20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164fab6-5c5b-41ac-80b9-afbea8433ce8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","timestamp":"2019. március. 13. 06:16","title":"Matolcsyék véget vetnének a befektetési célú lakásvásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","shortLead":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","id":"20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cf1f7-7e57-4458-a7cf-cbc95abb4fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","timestamp":"2019. március. 12. 11:12","title":"\"A kialakult helyzet miatt\" elhalasztják a nőverő rapper fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","shortLead":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","id":"20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697bf65-3757-45da-b036-dcd7c99f48e2","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","timestamp":"2019. március. 13. 11:46","title":"Ideje gyakorolni: ez lesz az internet kedvenc táncos őrülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","shortLead":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","id":"20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd24f4a-dce3-4114-a73b-b0ed05054941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","timestamp":"2019. március. 12. 18:55","title":"Az egész EU-ból kitiltják a problémás Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank április 12-re összehívott éves közgyűlése – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden hajnalban közzétett közgyűlési előterjesztésből.","shortLead":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank...","id":"20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb74dfc-ca12-4c73-a2e6-7a5cd4c22ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","timestamp":"2019. március. 12. 06:54","title":"Átalakulhat az OTP legfelső vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]