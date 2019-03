Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága egy izlandi ügyben. Ez alapján magyar ítéletek is tömegesen lehetnek megtámadhatók.","shortLead":"Törvénysértő az a bírói tanács, amely a bírókinevezés alapvető garanciális szabályainak megsértésével jön létre –...","id":"20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd92d03f-877e-4e79-918f-32eb87ee8ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_izlandi_sofor_hando_tunde_birosagok","timestamp":"2019. március. 19. 06:30","title":"Egy bedrogozott izlandi sofőr tehet keresztbe Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","shortLead":"Sokan elkezdték már használni a Samsung legújabb csúcstelefonját. Az „éles teszt” már ki is derített egy problémát.","id":"20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cdd667-365b-4c62-b3d1-d4305599377f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_samsung_galaxy_s10_varatlanul_feleled_a_zsebben_akkumulator_fogyasztas_uzemido","timestamp":"2019. március. 19. 10:03","title":"Van egy kis probléma a nadrágzsebbe, táskába tett Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét szimbolizáló képet látjuk, de tőlünk délebbre őszt idéz a kereső főoldalán látható spéci Google-logó. Hogy miért nem holnap került képbe a nap-éj egyenlőség, azt nem sokan tudják.","shortLead":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét...","id":"20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53d33-9404-4f69-a004-c03f8419b41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","timestamp":"2019. március. 20. 07:33","title":"Ezt alig tudja valaki a tavaszi nap-éj egyenlőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse, hogy a média magyar kézben van, ütőképes a Nemzeti Bank, a multik helyett az emberek oldalán áll a \"képviselet\".","shortLead":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse...","id":"20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c627-4583-4c2a-a1ef-8937202e7d23","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","timestamp":"2019. március. 19. 12:42","title":"7-10 éveseknek nyomott aktuálpolitikát Nyitrai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ca5b6-a52d-41b1-9a74-cf2b2a50984d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Néha jobb elengedni” – írta a mémmé váló poszterre az európai liberális párt elnöke. ","shortLead":"„Néha jobb elengedni” – írta a mémmé váló poszterre az európai liberális párt elnöke. ","id":"20190319_A_Fidesz_felresikerult_plakatjanak_szereploivel_uzent_a_Neppartnak_Verhofstadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ca5b6-a52d-41b1-9a74-cf2b2a50984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6291315-f8d6-421b-8d42-5915dff9c253","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_Fidesz_felresikerult_plakatjanak_szereploivel_uzent_a_Neppartnak_Verhofstadt","timestamp":"2019. március. 19. 19:20","title":"A Fidesz félresikerült plakátjának szereplőivel üzent a Néppártnak Guy Verhofstadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8b5498-40da-47b9-987e-72da2fb611e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kupésre faragott SUV pontosan olyan erős, mint a jelentősen alacsonyabb építésű M5-ös sportszedán.","shortLead":"Ez a kupésre faragott SUV pontosan olyan erős, mint a jelentősen alacsonyabb építésű M5-ös sportszedán.","id":"20190318_600_loeros_bmw_x4_divatterepjaro_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8b5498-40da-47b9-987e-72da2fb611e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7dbfd0-cf67-456c-a653-5e6fab6c2e5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_600_loeros_bmw_x4_divatterepjaro_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2019. március. 18. 13:21","title":"600 lóerős BMW X4 divatterepjáró tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","shortLead":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","id":"20190319_gyongyos_elkerulo_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c310b50e-53a9-45b9-bc2f-54f9bd76bd9c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190319_gyongyos_elkerulo_ut","timestamp":"2019. március. 19. 10:31","title":"Megépül az eddig a semmibe vezető gyöngyösi elkerülő út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c085739-1bb8-4a6d-984d-2d9637967183","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nem Jello Biafra énekel, de így is a nyár legfontosabb koncertje lesz.\r

\r

","shortLead":"Bár már nem Jello Biafra énekel, de így is a nyár legfontosabb koncertje lesz.\r

\r

","id":"20190318_Jon_a_Dead_Kennedys","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c085739-1bb8-4a6d-984d-2d9637967183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b938901-5e67-4cc3-b808-64b55121ddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Jon_a_Dead_Kennedys","timestamp":"2019. március. 18. 12:25","title":"Jön a Dead Kennedys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]