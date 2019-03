Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott Magyarország.","shortLead":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott...","id":"20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae845c9-c7c7-4277-ac17-3f6fceabadf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2019. március. 26. 12:33","title":"Megvan, mikortól kapható a Samsung hajlítható okostelefonja, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","shortLead":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","id":"20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85854ba-12b0-49f2-9091-fe2df2f577cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","timestamp":"2019. március. 26. 13:44","title":"Fadarabokkal dobálta meg a barlangot a halálos székelyföldi medvetámadás áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9bc2a-37b0-493e-b8be-381b30f16405","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. március. 25. 14:18","title":"Orbán is kapott mikuláscsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f449aafd-8297-47bb-a8c9-2dff33dc25f3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Marabu_FekNyuz_Pocs_Janos_Magyarorszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f449aafd-8297-47bb-a8c9-2dff33dc25f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9111b2c6-d9bd-4690-a534-8e325aa7786d","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Marabu_FekNyuz_Pocs_Janos_Magyarorszaga","timestamp":"2019. március. 27. 11:45","title":"Marabu FékNyúz: Pócs János Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","shortLead":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","id":"20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdf0d55-8552-40ae-877a-a1a98784db20","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Új autót kapott Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb eredmények jöttek a KSH babakutatásából, és régi témák és viták lángolnak fel újra. ","shortLead":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb...","id":"20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde3e337-1110-4cd0-81d0-0be232ee3c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","timestamp":"2019. március. 27. 11:30","title":"Fürdetés? Cumizás? Felvegyük, ha sír? Slágertémák egy kutatás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén kezdik a felújítást.","shortLead":"Idén kezdik a felújítást.","id":"20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9684d-e9a1-4f55-8814-59a055079889","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","timestamp":"2019. március. 26. 16:51","title":"Kiderült, milyen lesz az új Libegő a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás minőségi program. ","shortLead":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás...","id":"20190325_apple_arcade_videojatek_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b519fc2-f1ba-45c4-a851-9e54d24d0140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_arcade_videojatek_ios","timestamp":"2019. március. 25. 20:40","title":"És akkor az Apple belép a videojátékos világba: 100 új játékkal jön az Arcade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]