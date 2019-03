Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi, de ők is. ","shortLead":"A szakembereknek is megvan a véleménye az óraátállításról, és arról is, szerintük melyikkel járnánk jobban nem csak mi...","id":"20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95da31ed-8cea-484c-8cc0-4f2cef0687f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyari_teli_idoszamitas_oraatallitas_europai_parlament","timestamp":"2019. március. 28. 17:03","title":"Elmondták a meteorológusok, hogy a nyári vagy a téli időszámítással járunk-e a jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok azzal az aszteroidával tettek egy próbát, ami 2017 októberében alig 50 ezer kilométerrel került el bennünket.","shortLead":"A csillagászok azzal az aszteroidával tettek egy próbát, ami 2017 októberében alig 50 ezer kilométerrel került el...","id":"20190328_nasa_aszteroida_foldkozeli_aszteroida_becsapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb9a2e-07b0-4f63-9b30-ccc7f0a45396","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nasa_aszteroida_foldkozeli_aszteroida_becsapodas","timestamp":"2019. március. 28. 08:03","title":"Kipróbálták a tudósok, mi történne, ha egy aszteroida becsapódna a Földbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","shortLead":"A nő levelekkel halmozza el az énekest, de többször látták már a házának környékén is. ","id":"20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059e9a48-e79c-4ab7-ad53-25cc3242261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1953d2-5f6b-4c71-b92e-b688effeed4d","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Tavoltartasi_vegzes_Chris_Martin_rajongo","timestamp":"2019. március. 28. 11:15","title":"Távoltartási végzést kért egy rajongója ellen Chris Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","shortLead":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","id":"20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb0be1-0c55-400c-aa93-1217c667700b","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","timestamp":"2019. március. 29. 18:41","title":"“Hamis” Botticelli-képről derült ki, hogy értékesebb, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollik István kormányszóvivő sajtótájékoztatón tette fel a provokatív kérdést, tudott-e Brüsszel arról, hogy egy \"szír terroristavezér\" is kapott \"migránskártyát\". Az Európai Bizottság jelezte, nem illetékes az ügyben.\r

