Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor magyarul nem tudó ukrán tömegek érkeztek magyar útlevéllel, akik idén is szavazhatnak nálunk.

","shortLead":"Északkelet-Magyarországon több faluban is csodálatos népességnövekedés és -csökkenés zajlott az utóbbi években, sokszor...","id":"20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75723734-ff66-42e0-8375-9159fe722a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87602b09-1c5e-45e8-85bf-d03d79e8a582","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Keszulhetnek_az_idei_ket_valasztasra_a_fantommagyarok","timestamp":"2019. április. 01. 08:09","title":"Készülhetnek az idei két választásra a fantommagyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban április 1-jével - tette közzé a hitelintézet hétfőn, a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban...","id":"20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b079-902d-496d-8a89-505889176ba1","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","timestamp":"2019. április. 01. 18:42","title":"Az OTP megszüntette a sárgacsekk-befizetési lehetőséget a fiókjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta folyamatosan érkeznek a tavaly nyáron \"visszafoglalt\" tévé dolgozói a vezetőség irodájába.

","shortLead":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta...","id":"20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449a4832-1f45-4e92-8a9a-79bf44f5a932","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","timestamp":"2019. április. 01. 12:02","title":"Ma kirúgják gyakorlatilag az összes Hír Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 1-jén kapcsolják be újra a kutatók a gravitációshullám-vizsgáló obszervatóriumok berendezéseit, amelyekkel a fekete lyukak egyesülését vizsgálják majd.","shortLead":"Április 1-jén kapcsolják be újra a kutatók a gravitációshullám-vizsgáló obszervatóriumok berendezéseit, amelyekkel...","id":"20190401_gravitacios_hullamok_ligo_viro_csillagaszat_fekete_lyuk_eletciklus_fekete_lyukak_osszeutkozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6facd9fc-6cca-4a09-a07b-bab8f6c9b2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be719104-5446-40e1-bc17-dc8aa7be16d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gravitacios_hullamok_ligo_viro_csillagaszat_fekete_lyuk_eletciklus_fekete_lyukak_osszeutkozese","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Ma bekapcsolják a detektorokat, amik sokat elárulhatnak a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet játszani.","shortLead":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet...","id":"20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5f11ce-f123-4141-a20b-f9df279b3fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","timestamp":"2019. április. 01. 08:03","title":"Visszatért a legendás Snake: tett ma egy kígyós játékot a Google a Térképbe, így hozhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1715b7-4ab5-4e46-94f5-8d6607111a6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sürgős javítási munkákat már elkezdték Magyarország legnagyobb templomán, a teljes belső és külső felújítás négy év alatt több ütemben valósul meg.","shortLead":"A sürgős javítási munkákat már elkezdték Magyarország legnagyobb templomán, a teljes belső és külső felújítás négy év...","id":"20190331_esztergomi_bazilika_felujutas_13_milliard_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1715b7-4ab5-4e46-94f5-8d6607111a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a6b9d4-f1f2-49b5-960c-004721dfd4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_esztergomi_bazilika_felujutas_13_milliard_forint","timestamp":"2019. március. 31. 14:29","title":"13 milliárdból újul meg a kritikus állapotú esztergomi bazilika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]