Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az. Kivétel persze akad – aki igazán jót szeretne tenni, annak érdemes odafigyelnie.","shortLead":"Elsőre talán jó ötletnek tűnik, hogy az üdítős fémdobozokat összegyűrve dobjuk a \"rendes\" szemetesbe is, pedig nem az...","id":"20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e5f72b-2a32-4c31-86fb-5224448db4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_italos_doboz_femdoboz_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 04. 09:03","title":"Óriási tévhit: ne nyomja össze a fémdobozokat, amikor kidobja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pest, Fejér és Borsod megye városai közül került a legtöbb a kifogásolt kategóriába.","shortLead":"Pest, Fejér és Borsod megye városai közül került a legtöbb a kifogásolt kategóriába.","id":"20190404_Kecskemeten_egeszsegtelen_sok_mas_nagyvarosban_is_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf96e60-c66d-4131-8869-fdb139f47a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kecskemeten_egeszsegtelen_sok_mas_nagyvarosban_is_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. április. 04. 15:32","title":"Kecskeméten egészségtelen, de sok más nagyvárosban is kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","shortLead":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","id":"20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a1c7-84bd-47a5-b716-812c3131e5be","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","timestamp":"2019. április. 04. 17:33","title":"Nem közlekedik a csepeli HÉV a két következő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","shortLead":"Elég volt egy apró kézmozdulat és a motoros máris megoldotta, hogy ne lehessen beazonosítani a járművét. ","id":"20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b907aea-40b1-4fac-bc50-b30c96db7e33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_a_nap_videoja_egy_kezmozdulat_es_maris_lathatatlan_a_rendszam","timestamp":"2019. április. 03. 06:41","title":"A nap videója: egy kézmozdulat és máris láthatatlan a rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","shortLead":"Az intézmények gazdálkodását vizsgálták. A problémákért az ÁSZ szerint a kórházigazgatók a felelősek.","id":"20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e542c38-3601-4335-9dbc-dd6997513a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439bcee7-4ca3-41f5-ae44-56a377a552fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Az_Allami_Szamvevoszek_szerint_komoly_anyagi_gondban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2019. április. 03. 11:39","title":"441 problémát talált az Állami Számvevőszék a kórházak ellenőrzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat találtak a problémás ügyek kezelésénél, az informatikai biztonság terén, de a pénzmosás elleni szabályok betartásánál is.","shortLead":"Szabálytalanságokat találtak a problémás ügyek kezelésénél, az informatikai biztonság terén, de a pénzmosás elleni...","id":"20190403_Tobb_tizmillio_forintra_buntette_meg_az_OTPt_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fcf19c-1921-46e6-b42c-2cfca7894aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Tobb_tizmillio_forintra_buntette_meg_az_OTPt_az_MNB","timestamp":"2019. április. 03. 09:45","title":"Több tízmillió forintra büntette meg az OTP-t az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]