Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","shortLead":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","id":"20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39a3fb-9af6-413b-98f6-b8503c47d672","keywords":null,"link":"/velemeny/20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Karácsony Gergely: A változás a nagyvárosokban kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem építhet állattartást szolgáló épületet, de az Alkotmánybíróság elutasította az ügyet tárgyaló bíró kezdeményezését.","shortLead":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem...","id":"20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f16198-2a77-4e12-8c85-e2411af7699a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Belefér az Alaptörvénybe a Balaton-parti építéskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss kutatás szerint kétmillió ember, köztük 400 ezer gyerek él a város olyan területein, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a törvényes határértéket.","shortLead":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss...","id":"20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971ff06-9719-4a17-bcba-454149b81523","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","timestamp":"2019. április. 05. 18:33","title":"Különleges zónát vezetnek be jövő héten Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Kolozsvár utcában torlódásra kell készülni, a 62-es és 69-es villamos helyett buszok járnak.","shortLead":"A Kolozsvár utcában torlódásra kell készülni, a 62-es és 69-es villamos helyett buszok járnak.","id":"20190405_Ot_auto_utkozott_Pestujhelyen_a_villamos_sem_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c0be4f-b039-4fa4-9cb3-0a1ec31c71a3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_Ot_auto_utkozott_Pestujhelyen_a_villamos_sem_jar","timestamp":"2019. április. 05. 17:27","title":"Öt autó ütközött Pestújhelyen, a villamos sem jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens ipari robotkarokat és igen pontosan dolgozó minőség-ellenőrző robotot.","shortLead":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens...","id":"20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4be61d0-c9e4-4f78-8790-e4e3627923d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","timestamp":"2019. április. 05. 16:33","title":"Az LG-nek már van olyan algoritmusa, ami 99+ százalékos pontossággal szűri a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú új kutatás szerint – jelentette a BBC.","shortLead":"Látványosan csökkent a méhnyakbetegségek száma a HPV elleni védőoltás elterjedése után egy nagy létszámú, hosszú távú...","id":"20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faf006-4511-4edf-a88e-756001f30d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_mehnyakrak_betegsegek_szama_hpv_oltas_hatasa","timestamp":"2019. április. 06. 14:03","title":"Ennyit az oltásellenességről: felülmúlta a tudósok várakozásait a HPV-oltás hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]