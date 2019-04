Egy új telefon megvásárlásakor joggal várja el az ember, hogy a készülék gyors legyen. Csakhogy napjainkban annyi mobil kapható, hogy szinte kihívás utánajárni, melyik az erősebb, így a mindennapi használatban fürgébb eszköz. Ezért közöl rendszerint teljesítményteszteket az AnTuTu, amelynek másik szokása, hogy rangsorolja a piacon lévő eszközöket.

A szakoldal csak nemrég adta ki márciusi listáját, amin a már kapható androidos csúcstelefonok és a hardverük által elért pontszámok vizsgálhatók. A tízszereplős listán szokás szerint a Samsung és a Huawei újdonságai is megtalálhatók, ám utóbbiak sokkal hátrébb:

© AnTuTu

Jól látható, hogy a Huawei P30 Pro majdnem sereghajtó a listán, nem sokkal előzi be a Xiaomi tavaly októberben megjelent Mi MIX 3-ját.

A hatodik, ötödik és negyedik helyet kizárólag Samsung telefonok uralják, természetesen a legerősebbnek mondott S10 Plusszal az élen. Az Exynos 9820 lapkáival szerelt mobilok mindegyike bőven 320 ezres pontszám fölött teljesített, ezzel nem kevés előnyt szerezve a már említett Huawei-eszközhöz képest. (Na, persze a P30 Prónak amúgy sincs oka szégyenkezni.)

Ahogy korábban, úgy most is a lista első három helye az igazán érdekes, és alighanem a leendő vásárlók is erre kíváncsiak leginkább. Az összesítésből jól látszik, hogy a sort a Xiaomi Mi 9 nevű újdonsága vezeti, és nem is kevéssel:

a Snapdragon 855-ös chipjével szerelt Galaxy S10-et is több mint 10 ezres pontkülönbséggel előzi.

A március lista harmadik helyét a Vivo szó szerint játékos telefonja, a combos iQOO Monster uralja, amely különleges folyadékhűtéssel igyekszik csillapítani a hosszabb játékidő után tapasztalható melegedést.

A lista konklúziója egyébként a korábbihoz hasonlóan most is ugyanaz: érdemes megnézni a mobilok dobozát, hogy pontosan milyen hardver is ketyeg bennük, mert nem biztos, hogy a legújabb modell a legfürgébb.

