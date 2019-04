Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a14d5271-9e59-4a0a-97c4-900797f0543d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"François-Henri Pinault, az egyik leggazdagabb francia üzletember 100 millió euróval segíti a székesegyház újjáépítését. ","shortLead":"François-Henri Pinault, az egyik leggazdagabb francia üzletember 100 millió euróval segíti a székesegyház újjáépítését. ","id":"20190416_Salma_Hayek_ferje_32_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_ajanlott_fel_a_NotreDame_ujjepitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14d5271-9e59-4a0a-97c4-900797f0543d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438342c-779e-4f0f-ba7f-b5589231a2cf","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Salma_Hayek_ferje_32_milliard_forintnak_megfelelo_eurot_ajanlott_fel_a_NotreDame_ujjepitesere","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Salma Hayek férje 32 milliárd forintnak megfelelő eurót ajánlott fel a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 42 éves férfi felgyújtott emellett egy házat is, a rendőrség vizsgálja mentális állapotát és munkahelyi problémáit.\r

\r

","shortLead":"A 42 éves férfi felgyújtott emellett egy házat is, a rendőrség vizsgálja mentális állapotát és munkahelyi...","id":"20190417_Ot_embert_koztuk_egy_12_eves_gyereket_is_leszurt_egy_koreai_ferfi_mert_nem_kapta_meg_idoben_a_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79db18fc-f79e-46ac-b55e-865ed9f75db1","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Ot_embert_koztuk_egy_12_eves_gyereket_is_leszurt_egy_koreai_ferfi_mert_nem_kapta_meg_idoben_a_fizeteset","timestamp":"2019. április. 17. 09:03","title":"Öt embert, köztük egy 12 éves gyereket is leszúrt egy koreai férfi, mert nem kapta meg időben a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos, jégolvadási fogadójátéka is lezárult, miután annak jege is felengedett.","shortLead":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos...","id":"20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df9f13-dcca-40ea-88bd-43de8b0997fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","timestamp":"2019. április. 16. 14:33","title":"Soha ilyen korán nem olvadt még el a jég az alaszkai folyókon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is lehetne a büntetésük.","shortLead":"Ruhákat és más árukat hoztak be vámmentesen a reptéren a nemrég elítélt vádlottak, az ügyészség szerint súlyosabb is...","id":"20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2241d-e611-4e68-ab7c-de25b9388fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Tul_enyhenek_gondolja_az_ugyesz_a_repteri_vesztegetes_vadlottjainak_bunteteset","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Túl enyhének gondolja az ügyész a reptéri vesztegetés vádlottjainak büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","shortLead":"17,4 millióan nézték a 8. évad első epizódját. ","id":"20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f73d8c-2cab-4630-804f-14dea44bd80f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Rekordot_dontott_az_uj_Tronok_harcaresz","timestamp":"2019. április. 16. 09:05","title":"Rekordot döntött az új Trónok harca-rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új űrszondát építenek – jelentette be az első holdszonda építését nagyrészt finanszírozó Morris Kahn dél-afrikai–izraeli üzletember.","shortLead":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új...","id":"20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edeb1dec-8107-4df0-b91b-5fc04be6f9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"\"Eljutunk a Holdra, és kitűzzük rajta az izraeli zászlót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa.","shortLead":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális...","id":"20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c980636-bf15-4e37-979e-92be1517821b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","timestamp":"2019. április. 16. 10:21","title":"Ilyen lesz a Veszprémet elkerülő új 2x2 sávos út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb181f-e452-4a48-933c-a93dce349a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","timestamp":"2019. április. 17. 15:58","title":"Szerethető függőségeink – ön melyikre szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]