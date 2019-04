Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e5be1a-12ce-4375-b234-38c0ee4793ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DJ Koh gyakorta mond erőseket, mostani kijelentése azonban a korábbiaknál is magabiztosabbnak tűnik. Más kérdés, hogy talán elhamarkodottan fogalmazott. ","shortLead":"DJ Koh gyakorta mond erőseket, mostani kijelentése azonban a korábbiaknál is magabiztosabbnak tűnik. Más kérdés...","id":"20190417_dj_koh_samsung_huawei_okostelefon_piaci_reszesedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e5be1a-12ce-4375-b234-38c0ee4793ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72f794-6c25-4eb7-ac41-085681687410","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_dj_koh_samsung_huawei_okostelefon_piaci_reszesedes","timestamp":"2019. április. 17. 11:03","title":"Nagyon magabiztos: a Samsung-főnök szerint a következő 10 évben is az ő telefonjaikat akarjuk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","id":"20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ad87e-cee4-447b-9c9e-1b828ceb1d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","timestamp":"2019. április. 18. 17:28","title":"Megharaptak, majd fojtogattak egy MSZP-s aktivistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma 18 órakor leteszik a munkát 25 kórház sürgősségi osztályán a francia fővárosban – így határozott hét szakszervezet. Két napra tervezik a figyelmeztető sztrájkot. Mit követelnek az orvosok és ápolónők?","shortLead":"Ma 18 órakor leteszik a munkát 25 kórház sürgősségi osztályán a francia fővárosban – így határozott hét szakszervezet...","id":"20190418_Nem_ert_veget_Macron_nehez_hete_most_a_parizsi_korhazak_szorongatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc45f8b-2456-4688-a3f5-83d7fbd5b1d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Nem_ert_veget_Macron_nehez_hete_most_a_parizsi_korhazak_szorongatjak","timestamp":"2019. április. 18. 11:44","title":"Nem ért véget Macron nehéz hete, most a párizsi kórházak szorongatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Átrendezik a kormánymédiát, de a tartalom nem lesz visszafogottabb. Ám nem csak emiatt aggódhatunk: folytatódik az ellenzéki sajtó bedarálása is.","shortLead":"Átrendezik a kormánymédiát, de a tartalom nem lesz visszafogottabb. Ám nem csak emiatt aggódhatunk: folytatódik...","id":"201916__elkelt_atv2__habony_londonban__nepszavaeladas__rendezik_soraikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e1291-3046-4222-8b2a-cbe759501937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c27744c-4330-4b81-bf30-329e0f6aa9f7","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.16/201916__elkelt_atv2__habony_londonban__nepszavaeladas__rendezik_soraikat","timestamp":"2019. április. 17. 00:00","title":"Rendezik soraikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi székesegyház adta a hátteret. ","shortLead":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi...","id":"20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f95-2014-4378-a0f0-b6ebe5bf181d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","timestamp":"2019. április. 17. 06:41","title":"A Notre-Dame mellett fotózták a Citroën luxusautóját, amiből aztán nem lett semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendőrből lesz a legjobb pandúr: egy NAV-alkalmazott 230 ezer forintot és nyereségrészesedést követelt a NAV-nak dolgozó cégtől, de lebukott.\r

\r

","shortLead":"Rendőrből lesz a legjobb pandúr: egy NAV-alkalmazott 230 ezer forintot és nyereségrészesedést követelt a NAV-nak...","id":"20190417_A_NAVnak_vegzett_karbantartasert_kert_kenopenzt_ot_evet_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f5de1-b334-4134-80d3-25f3c545376a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_NAVnak_vegzett_karbantartasert_kert_kenopenzt_ot_evet_kaphat","timestamp":"2019. április. 17. 09:26","title":"A NAV-nak végzett karbantartásért kért kenőpénzt, öt évet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","shortLead":"Hónapok óta bajlódik a térdével a focista. ","id":"20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef0a59-9419-435d-b917-1aeef9c89c49","keywords":null,"link":"/sport/20190418_Ujra_muteni_kell_Khedirat","timestamp":"2019. április. 18. 20:55","title":"Újra műteni kell Khedirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","shortLead":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","id":"20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69430a7-7ad7-460a-91d6-e835cdf40b20","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 17. 09:54","title":"Azurák Csaba távozik a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]