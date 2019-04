Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kötényben, kölnivel.","shortLead":"Kötényben, kölnivel.","id":"20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a69a8bc-7d25-4dd9-8679-368d5b074c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","timestamp":"2019. április. 22. 15:29","title":"Orbán Viktor is locsolkodott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","shortLead":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59 millió okostelefont adtak el. Az év első hónapjában 40 szerződést írtak alá globális távközlési szolgáltatókkal, nekik a Huwei szállítja az 5G technológiát. ","shortLead":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59...","id":"20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949aef2-3357-4215-b08c-aa454ef54f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","timestamp":"2019. április. 22. 09:23","title":"Kémvád ide vagy oda, kilőtt a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","shortLead":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","id":"20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494d56-4752-45d0-9d8b-6bee988f6f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","timestamp":"2019. április. 22. 18:15","title":"Srí Lanka: Két hete tudták a hatóságok, hogy merénylet várható, de nem tettek semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55c249-94df-4c75-ac75-7cd98bdcb2ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Billy McNeill edzőként is dolgozott a csapatnál. ","shortLead":"Billy McNeill edzőként is dolgozott a csapatnál. ","id":"20190423_Meghalt_a_Celtic_Glasgow_BEKgyoztes_csapatkapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55c249-94df-4c75-ac75-7cd98bdcb2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f62eae-bc14-457c-b823-733606d0602f","keywords":null,"link":"/sport/20190423_Meghalt_a_Celtic_Glasgow_BEKgyoztes_csapatkapitanya","timestamp":"2019. április. 23. 12:36","title":"Meghalt a Celtic Glasgow BEK-győztes csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális emlékeit. ","shortLead":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális...","id":"20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9675ed-12bc-4d0e-bbb6-3916181c8579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","timestamp":"2019. április. 22. 12:42","title":"A franciák azt kérik: nevezzünk meg egy magyar emlékhelyet, aminek kiemelt védelemre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5aedc4-653a-491e-8239-b237f7c8c1b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet Sanghajban mutattak be.\r

\r

","shortLead":"A Renault belépett az A-szegmensű, vagyis a kis méretű SUV-k piacára, egy teljesen elektromos autóval, amelyet...","id":"20190423_Full_elektromos_a_Renault_Twingo_meretu_szabadidoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5aedc4-653a-491e-8239-b237f7c8c1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cc6475-c400-41c8-8304-38836009af87","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Full_elektromos_a_Renault_Twingo_meretu_szabadidoautoja","timestamp":"2019. április. 23. 09:37","title":"Full elektromos a Renault új, Twingo méretű szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]