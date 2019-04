Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","shortLead":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","id":"20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4bf46d-0e47-4e1c-a503-b60f644d8f00","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","timestamp":"2019. április. 27. 15:35","title":"Kínai győzelem a budapesti pingpong vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1","c_author":"Horváth Zoltán","category":"velemeny","description":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért penitenciát\". A HVG-plakátcímlapok kitalálója válaszol. Vélemény. \r

","shortLead":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért...","id":"201917_sekely_e_kej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feac6961-1267-4b8b-aa50-85621fb9d13d","keywords":null,"link":"/velemeny/201917_sekely_e_kej","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Horváth Zoltán: Sekély e kéj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal jobb minőségben lehetne zenét hallgatni rajta.","shortLead":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal...","id":"20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b6336-1053-43b6-9e6c-4c3739000541","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. április. 26. 19:33","title":"Újdonsággal rukkolhat elő az Amazon – félhet a Spotify és az Apple is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el az utolsó lövések. ","shortLead":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el...","id":"201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1c68e-acdf-4f02-940f-ee3eba6820c2","keywords":null,"link":"/vilag/201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","timestamp":"2019. április. 27. 12:30","title":"Film lett egy kalandos berlini szökésből, de voltak még kalandosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"","category":"elet","description":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","shortLead":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","id":"20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49f5fa-8b4f-483b-9a36-c48aab940eae","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Meghalt Czipó Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]