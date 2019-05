Különleges hirdetésekkel kezdett kísérletezni a világ egyik legismertebb zenei streaming szolgáltatása, a Spotify. A cég fejlesztői egy olyan formátumot találtak ki, amellyel a felhasználók interakcióba léphetnek: ha kimondják a megfelelő szavakat, azt parancsként értelmezi a szolgáltatás algoritmusa – írja a TechCrunch.

A beszámoló szerint arról van szó, hogy ha egy ilyen típusú hirdetést hall a felhasználó, akkor a

play now

szavak kiejtésével rögtön a reklámhoz kapcsolódó releváns tartalomhoz ugrik a lejátszó. Jelenleg két ilyet tesztelnek: egy Axe reklámot, valamint a Spotify saját podcastját, a Stay Free: The Story of the Clash-t népszerűsítik így. Ha ezeket hallva valaki kimondja, hogy "play now", a program automatikusan az Axe adott lejátszási listájához, vagy a Spotify podcastjához ugrik.

A fejlesztők szerint a dolog teljesen biztonságos, a lejátszáshoz használt készülék (okostelefon) mikrofonja ugyanis csak akkor kapcsol be, ha egy ilyen hirdetés elindul, és azonnal kikapcsol, ha a "play now" parancson kívül bármilyen más szöveget meghall.

Aki nem szeretne ilyesmibe belefutni, annak egyelőre nem kell aggódnia, jelenleg ugyanis csak az Egyesült Államok területén tesztelik a funkciót. De az ígéret szerint ezeket a hirdetéseket le lehet majd tiltani, így még csak egy hangfoszlány erejéig sem fog "hallgatózni" a mikrofon.

