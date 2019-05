Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","shortLead":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","id":"20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05910c-37af-4441-84e1-b7931dce372c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. május. 09. 16:41","title":"Navracsics örül, hogy nem kell most eldöntenie, belépjen-e a Fideszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae 92 millió évvel ezelőtt élt, a Tyrannosaurus rex egyik korai rokona volt.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae...","id":"20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3671411d-1b9a-422d-ad36-0a090658f353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","timestamp":"2019. május. 10. 10:03","title":"Megtalálták a T. rex korai rokonát, alig néhány kilós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan független hatóságot kéne létrehozni, ami gondoskodna arról, hogy a közösségi hálózatok átláthatóak legyenek, ha kell, bírságolna, de nem ítélné meg a megjelenő tartalmakat.\r

