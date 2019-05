Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csecsemő- és tinikorú gyerek kerül be leginkább állami gondoskodásba, de nincs elég nevelőszülő az ellátásukra. 12 év alatti gyereket a jogszabályok szerint már nem szabad gyerekotthonban elhelyezni. Kampányfilmekkel népszerűsíti a nevelőszülőséget az SOS Gyermekfalu Alapítvány. Ma van a Családok Nemzetközi Napja.","shortLead":"Csecsemő- és tinikorú gyerek kerül be leginkább állami gondoskodásba, de nincs elég nevelőszülő az ellátásukra. 12 év...","id":"20190515_Azonnal_oltozzek_mert_hat_gyermek_varakozik_arra_hogy_a_mi_csaladunkba_bekeruljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bbf07-565c-480b-b0be-efc50a5d51ea","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azonnal_oltozzek_mert_hat_gyermek_varakozik_arra_hogy_a_mi_csaladunkba_bekeruljon","timestamp":"2019. május. 15. 13:19","title":"„Azonnal öltözzek, mert hat gyermek várakozik arra, hogy a mi családunkba bekerüljön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","id":"20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae2ced-278d-4f82-8ecd-c94855e62927","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","timestamp":"2019. május. 15. 13:23","title":"Itt megnézheti, mit csinált éppen Leonardo, mikor annyi idős volt, mint ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál aktívabban igyekszik érvényesíteni akaratát a klímaváltozás miatt egyre elérhetőbbé váló térségben.","shortLead":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál...","id":"201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56a64e-df73-4933-9e63-f2962eb0d64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Moszkva befészkelte magát a sarkvidékre és várja a felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db1a074-fbd1-4df9-9bbc-c2a769b3ffca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Egészen addig, amíg az MS-RT tuningcsapat kezelésbe nem veszi.","shortLead":"Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Egészen addig, amíg az MS-RT...","id":"20190514_Tuningshown_is_lehetne_indulni_ezzel_a_Ford_Transit_Connecttel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9db1a074-fbd1-4df9-9bbc-c2a769b3ffca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed078fab-223e-4979-930d-ab02c89d0d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_Tuningshown_is_lehetne_indulni_ezzel_a_Ford_Transit_Connecttel","timestamp":"2019. május. 14. 17:50","title":"Ki mondta, hogy minden futárautónak unalmasnak kell lennie? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem korlátozzák.","shortLead":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem...","id":"20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699907ec-6736-487c-bd35-091244134a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 08:59","title":"Mexikóvárosban betiltották a járdasöprést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több évtizednyi börtönbüntetés várhat azokra a hackerekre, akik az USA-ból és Írországból hackelték meg az áldozatok mobiltelefonjait.","shortLead":"Több évtizednyi börtönbüntetés várhat azokra a hackerekre, akik az USA-ból és Írországból hackelték meg az áldozatok...","id":"20190514_hacker_kiberbiztonsag_sim_kartya_the_community","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d0fbf-6ad9-4616-b6a7-ec25ae2a251e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_hacker_kiberbiztonsag_sim_kartya_the_community","timestamp":"2019. május. 14. 16:03","title":"693 millió forintnyi kriptopénzt loptak hackerek, évtizedekre börtönbe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard, hallgatva a rajongói kérésekre, újra játszhatóvá teszi a legelső kiadást. ","shortLead":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard...","id":"20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f22a-494c-4320-a09a-fd3677eacd58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","timestamp":"2019. május. 15. 20:03","title":"Visszatér a Blizzard legendás játéka, a legelső World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]