[{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert tudjon küldeni a Holdra. De azért megpróbálják.","shortLead":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert...","id":"20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a102b7f-f610-4432-98e4-431b073753dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","timestamp":"2019. május. 29. 14:33","title":"Különleges videót tett közzé a NASA, hogy sikerüljön visszatérni a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az A38 Hajó szervezésében az Instantba június 5-én.



","shortLead":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az A38 Hajó...","id":"20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d63e7e6-9c58-46fd-a601-e6ce7eb4f72d","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","timestamp":"2019. május. 28. 17:48","title":"Instant-koncert: jön Luke Sital-Singh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","shortLead":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","id":"20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204aef1b-ef9a-48aa-9037-eacb229dc433","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","timestamp":"2019. május. 30. 09:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a Neoton Família frontembere, de nem áll le a koncertezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","shortLead":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","id":"20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24d0c4e-30f5-421d-bf04-1a19137c00b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","timestamp":"2019. május. 29. 11:28","title":"Állami kiárusítás, haveri mazsolázás: mutatjuk, kikhez kerültek az értékes fővárosi ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és egymásnak adják nála a kilincset a világ vezető operaházainak jelmeztervezői.","shortLead":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és...","id":"20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0f95dc-d127-4723-ae60-ab42ca64187b","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","timestamp":"2019. május. 28. 17:00","title":"Rongyok között nőtt fel a szolnoki színházban, most a világ operacsillagai feszítenek a jelmezeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df0ad99-7a4e-4212-b909-5681b79379a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítható, hogy a helyzet magaslatán volt a HMD Global marketing-csapata, amikor elkészített egy hirdetést az adaptív fényerő funkcióról, illetve ezzel kapcsolatban arról, hogyan válnak egyre jobb telefonokká a Nokia-készülékek.","shortLead":"Nem állítható, hogy a helyzet magaslatán volt a HMD Global marketing-csapata, amikor elkészített egy hirdetést...","id":"20190530_hibas_nokia_hirdetes_adaptiv_fenyero_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df0ad99-7a4e-4212-b909-5681b79379a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde2cdc-1ebe-4ea7-932c-8474ab0e27ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_hibas_nokia_hirdetes_adaptiv_fenyero_funkcio","timestamp":"2019. május. 30. 13:03","title":"Valami nagyon félresikerült az egyik Nokia-hirdetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","shortLead":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","id":"20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ae222-2e70-4383-be91-b61b4482b55d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","timestamp":"2019. május. 30. 12:32","title":"Megtriplázta a nyereségét a Magyar Építő Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9a9e72-8fa0-4122-ae21-1bc6a5bd27f5","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Kizárólag Brexit-párti utódja lehet Theresa May brit konzervatív kormányfőnek, ám bárki lép is a helyébe, ugyanabban a csapdában találja magát, amiben az elődje három évig vergődött.","shortLead":"Kizárólag Brexit-párti utódja lehet Theresa May brit konzervatív kormányfőnek, ám bárki lép is a helyébe, ugyanabban...","id":"201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9a9e72-8fa0-4122-ae21-1bc6a5bd27f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5325463-b7ef-45d0-a439-b091ba7d2db5","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.22/201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","timestamp":"2019. május. 29. 00:00","title":"A labirintus rabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]