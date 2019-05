Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","shortLead":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","id":"20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35047c8-b9cf-4020-b3cd-c1c948be55e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"500 lóerő magasságában: hazánkban az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki a csatornáról – mondta el az Indexnek az üzletember.","shortLead":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki...","id":"20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b09b1e-8274-44b3-9afc-e9a1c6bbb0db","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","timestamp":"2019. május. 29. 19:25","title":"Vida József a TV2 megvásárlásáról: \"Hazafias ügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.22/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. május. 29. 00:00","title":"Tetszettek választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df","c_author":"","category":"elet","description":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","shortLead":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","id":"20190529_Debrecenben_tornado_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192204f-6f7d-4b69-8a97-bc7ba93f855d","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Debrecenben_tornado_volt","timestamp":"2019. május. 29. 20:49","title":"Debrecenben tornádó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörlik a reklámadót, csökkentik a kiva kulcsát, megszüntetik az adófeltöltést. Összesen 14 döntést jelentett be Varga Mihály.","shortLead":"Eltörlik a reklámadót, csökkentik a kiva kulcsát, megszüntetik az adófeltöltést. Összesen 14 döntést jelentett be Varga...","id":"20190530_0_szazalek_lesz_a_reklamado_csokken_a_szallasok_afaja__itt_vannak_a_gazdasagvedelmi_terv_reszletei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad61827-3c35-4e60-967f-e8b7441485a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_0_szazalek_lesz_a_reklamado_csokken_a_szallasok_afaja__itt_vannak_a_gazdasagvedelmi_terv_reszletei","timestamp":"2019. május. 30. 11:07","title":"0 százalék lesz a reklámadó, csökken a szállások áfája – itt vannak a gazdaságvédelmi terv részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","shortLead":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","id":"20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d2387-5415-4cda-a27c-92d7628395ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","timestamp":"2019. május. 28. 17:27","title":"Miskolcra költöztetné egy nagy-britanniai gyárát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","shortLead":"Alapos szakmai válasz érkezett a kérdésre, miért mennek kevesebben strandra, amikor hetekig esik az eső.","id":"20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a82702-23a9-46c4-8807-1e586ddadc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b72328-0f15-4d65-a810-23d5adb63807","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Az_MTI_megfejtette_miert_esett_vissza_iden_majusban_a_strandok_forgalma","timestamp":"2019. május. 30. 15:41","title":"Az MTI megfejtette, miért esett vissza idén májusban a strandok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]