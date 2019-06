Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","shortLead":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","id":"20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a68aa8-b2c8-41c1-889f-236572e8b94f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","timestamp":"2019. június. 05. 11:55","title":"Az ügynökként jelentő Vikidál Gyula is énekel a rendszerváltást ünneplő Szabadságkoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt számolt be a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésről. ","shortLead":"Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt számolt be a belügyminiszter a dunai hajóbaleset utáni mentésről. ","id":"20190604_Pinter_szerint_gyors_es_szakszeru_volt_a_hajobaleset_utani_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a5bc3e-98d4-4f30-abdf-685fd258f364","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Pinter_szerint_gyors_es_szakszeru_volt_a_hajobaleset_utani_mentes","timestamp":"2019. június. 04. 12:18","title":"Pintér szerint gyors és szakszerű volt a hajóbaleset utáni mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","shortLead":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","id":"20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e359fe-4eef-4035-ac61-e7d68ef2496b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","timestamp":"2019. június. 04. 16:08","title":"Szájer: Én döntöttem úgy, hogy nem indulok a néppárti frakció alelnökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","shortLead":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","id":"20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615b59b-aa67-4455-af10-7d3e660644b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","timestamp":"2019. június. 05. 12:36","title":"Hamarosan sorozatgyártásba kerülhet a levegő nélküli autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","shortLead":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","id":"20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8c5afc-bc6b-45ee-8b63-a9afb02dbb35","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Azonosították a kedden a Margit hídnál talált holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]