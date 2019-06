Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0b5dc5-c8da-4770-8eb2-1a2f6892bfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d1ef4-dcc3-4a93-88a8-96664635bbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","timestamp":"2019. június. 06. 22:47","title":"Dunai hajóbaleset: megtalálták az egyik magyar áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe45d6-7cf2-4e32-be78-fc8decaa6f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak nők vehetik igénybe, de nem ez az egyetlen korlátozás.","shortLead":"Csak nők vehetik igénybe, de nem ez az egyetlen korlátozás.","id":"20190607_Negygyerekesek_adomentessege_eloszlatunk_egy_felreertest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe45d6-7cf2-4e32-be78-fc8decaa6f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f894a3cb-2ce7-4f64-9af6-624f4ea68f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Negygyerekesek_adomentessege_eloszlatunk_egy_felreertest","timestamp":"2019. június. 07. 11:16","title":"Négygyerekesek adómentessége: eloszlatunk egy félreértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]