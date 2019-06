A programozás nem egyszerű, ám számos olyan kezdeményezés van már, amellyel egyszerűbbé tehető a munka. Most a Google is előállt egy ilyen eszközzel.

A programozás a jövőben még nagyobb szerephez jut, eközben pedig egyre többen állítják: a digitális írástudás ismerete nélkül lehetetlen lesz boldogulni később. Talán ezért is vágott bele egy új projektbe a Google, amely a szórakoztatás oldaláról közelít: olyan játékot fejlesztettek, amellyel különösebb hozzáértés nélkül lehet számítógépes játékot írni.

Noha a Windowsra és Mac eszközökre egyaránt fizetés nélkül telepíthető Game Builder egyszerűbb alkotások elkészítésére ad csak lehetőséget, így is jópofa dolgok hozhatók össze. Ehhez ráadásul (az angol tudást leszámítva) tényleg semmire nincs szükség, a kódolás, pontosabban a parancsok a játékba ültetése ugyanis a hagyományos fogd és vidd eljárással zajlik: a felhasználónak csupán ki kell választania, milyen feladat végrehajtását szeretné viszontlátni a képernyőn, majd a megfelelő részre behúznia.

A Google úgy alkotta meg programját, hogy azzal egy konkrét világ is létrehozható legyen. A felhasználó a világot alkotó elemeket, formákat és a benne lévőket is saját szájíze szerint alakíthatja. A játéképítő futtatásához ráadásul komolyabb hardverre sincs szükség: egy Core 2 Duo processzorral és 4 GB RAM-mal rendelkező számítógépen is elfut, a Windows 7-et is támogatja.

A Game Builder alapvetően szórakozás céljából készült, de a keresőcég szerint mivel tanulásra is alkalmas, magasabb szintre is el lehet vele jutni.

Egy, a Microsoft megbízásából készült amerikai kutatás szerint sok szülő azt tartja nagy kihívásnak, hogy nincs elég tanár, aki megtanítaná a gyerekeknek a digitális képességeket. A vállalat szerint azonban a kódolás bárhol, bármilyen életkorban elkezdhető, ráadásul hasznos képességgel vértezi fel azt, aki ebbe belevág. Ehhez egyébként korábban már mutattunk egy jó nagy adag segítséget: ezekkel a hasznos alkalmazásokkal és weboldalakkal nulláról juthat százra, otthonról megtanulhat programozni bárki.

