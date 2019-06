Bár az időjárásban most némi változás állt be, az előttünk álló hetek során biztosan lesznek még nagyon meleg napok. A hőséget elviselni nehezen tudók vagy nem tudók számára is örömhír lehet, hogy jó ideje térképen is böngészhetők az ország ivókútjai – amiről talán többek nem is hallottak.

Az ide kattintva indítható szolgáltatással az egyes településekhez közeli közkutak, vízvételre alkalmas helyek is láthatók. A térkép összesen 14 525 forrást listáz, illetve 75 ivócsap pontos lelőhelyét. A szolgáltatás települések nevére és koordinátákra keresve is képes megmutatni a vízlelőhelyeket.

© hvg.hu

A szolgáltatásban hibabejelentésre is adott a lehetőség, ha a vízvétel során valaki problémát tapasztalna. Bejelentést az adott településhez tartozó kutat kiválasztva lehet tenni, amihez a bejelentőnek a hiba rövid leírása mellett e-mail címes elérhetőségét is meg kell adnia. Az üzemeltetők azt ígérik: a megadott címet nem tárolják el, és levelet csak indokolt esetben küldenek.

A szolgáltatáshoz androidos és iOS-rendszerű készülékekre telepíthető alkalmazás is tartozik, ha valaki nem bajlódna a webes megjelenítéssel.

