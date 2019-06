A pilóta és a gép fedélzeti mérnöke is életet vesztette abban az orosz repülőgépbalesetben, amely a délkelet-oroszországi Burjátföldön történt csütörtökön, miután egy An–24 típusú utasszállító körülbelül száz méterrel túlment a leszállópályán, és orral egy épületnek csapódott. Az azóta megjelent felvételek szerint a gépből szinte semmi nem maradt:

A járaton 42 utas tartózkodott, ők mind túlélték a balesetet, igaz, heten közülük megsérültek.

Azt is tudni, hogy a tragédia miért következett be: a felszállás után az Angara légitársaság járata visszafordult, hogy kényszerleszállást hajtson végre, amit meg is kezdett, ám mivel az egyik hajtómű felmondta a szolgálatot, a repülő fékezni sem tudott, így túlfutott a leszállópályán, és egy épületnek vágódott.

Az egyik utas a gép belsejéből rögzítette az eseményeket. A felvételt alább láthatja, de csak akkor nézze meg, ha bírja az ilyesmit!

