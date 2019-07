Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós posztról, az Európai Bizottság elnökének tisztségéről. Ugyanakkor Orbán elismeri, hogy a Fidesznek felfüggesztett tagságával semmi befolyása sem lehet a pártszövetség politikájára.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós...","id":"20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c442fec4-0adc-4928-8eac-160ca1c43952","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","timestamp":"2019. június. 30. 17:21","title":"Orbán levélben ismerte el, hogy „semmi befolyása” a Néppárt politikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset a rendőrök - állítja a Magyar Helsinki Bizottság egy friss kutatására alapozva. \r

","shortLead":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset...","id":"20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d7773-3a05-44d9-b3c0-e0515e0b4fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","timestamp":"2019. június. 30. 15:13","title":"A magyar rendőrség gondolkodás nélkül rak bilincset bárkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab828ea4-1b71-4ede-9e56-cfd20bd1448e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","timestamp":"2019. július. 01. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a kormánytól, a főigazgató juttatásait is megnövelték.","shortLead":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány...","id":"20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497803b-99ef-4925-a6bf-5a3dae81d261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 01. 08:02","title":"Duplájára nőttek Schmidt Mária juttatásai egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]