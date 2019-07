Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét a Galaxy Fold-fiaskóban.","shortLead":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét...","id":"20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34c5cee-6b2f-4ae7-b0c7-9a4c78f9cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 10:03","title":"Lehetne tanulni a Samsung vezérétől, aki nem félt beismerni, elsiették a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat órán át teljes adásszünet lesz a legnézettebb tévécsatornán.","shortLead":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat...","id":"20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2b76d-3f4f-4cb6-83e4-e95a0d97c662","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","timestamp":"2019. július. 04. 08:03","title":"Ma éjjel elsötétül az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erre a Gazdasági Versenyhivatal kötelezte, miután engedélyezte, hogy a öt településen megvásárolják a Mobil Petrol hálózat üzemanyagtöltő állomásait.","shortLead":"Erre a Gazdasági Versenyhivatal kötelezte, miután engedélyezte, hogy a öt településen megvásárolják a Mobil Petrol...","id":"20190703_Olcsobban_adja_az_uzemanyagot_Mezokovacshazan_a_Mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d71dbbc-eb98-42ea-b0dd-986d02f3da27","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Olcsobban_adja_az_uzemanyagot_Mezokovacshazan_a_Mol","timestamp":"2019. július. 03. 13:50","title":"Olcsóbban adja az üzemanyagot Mezőkovácsházán a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33","c_author":"MTI / Inforádió","category":"itthon","description":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","shortLead":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","id":"20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49100a96-86d8-4445-9cf3-a4fa52b796f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","timestamp":"2019. július. 02. 13:30","title":"Három év börtönt kapott a férfit, aki a tanyáján pancsolta a több száz liternyi mérgező szeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le a gépekről.","shortLead":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le...","id":"20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805b8d94-f141-400b-b4bb-cdf5a4f49fb2","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 02. 17:38","title":"Lekapcsolják a gépekről a férfit, aki 2008 óta van vegetatív állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c6c251-82c4-423c-b9ed-5d762f117fb0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hatóság szemléletformáló kampányt indított a zöldség-gyümölcs pazarlása ellen \"Vegyél számba!\" címmel.","shortLead":"A hatóság szemléletformáló kampányt indított a zöldség-gyümölcs pazarlása ellen \"Vegyél számba!\" címmel.","id":"20190703_nebih_zoldseg_gyumolcs_elelmiszerpazarlas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c6c251-82c4-423c-b9ed-5d762f117fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01de67fc-59cb-48a8-bce6-44da8d0e5deb","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_nebih_zoldseg_gyumolcs_elelmiszerpazarlas_kampany","timestamp":"2019. július. 03. 10:31","title":"Attól, hogy ronda, még lehet finom – figyelmeztet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kijátszotta a rendszert a 64 éves Ji-csi Sih, hogy saját kínai cégének szállítson le katonai chipeket.","shortLead":"Kijátszotta a rendszert a 64 éves Ji-csi Sih, hogy saját kínai cégének szállítson le katonai chipeket.","id":"20190704_egyesult_allamok_kina_katonai_chip_bortin_ji_csi_sih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1786e5e-9ab4-4144-89d2-48a64e93e743","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_egyesult_allamok_kina_katonai_chip_bortin_ji_csi_sih","timestamp":"2019. július. 04. 10:33","title":"219 év börtönt kapott egy mérnök, mert katonai chipeket vitt Amerikából Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került Szerbiában és Montenegróban komoly pofonként értékelik azt, hogy Emmanuel Macron francia államfő közölte, a bővítésre csak az EU reformja után kerülhet sor.","shortLead":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került...","id":"20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c9b6c-faca-4018-a38c-5da1bd4c8420","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","timestamp":"2019. július. 04. 12:04","title":"Macron pofonja a Nyugat-Balkánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]