[{"available":true,"c_guid":"1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekmények kivizsgálását követelő több ezer tüntetővel.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által...","id":"20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983619fb-65a5-4a7d-8066-83959f9c5550","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","timestamp":"2019. július. 14. 19:55","title":"Ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh napilap szombaton az autógyár közleményére hivatkozva.","shortLead":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh...","id":"20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914c5dce-517a-4616-b8a3-f5d3aef563dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","timestamp":"2019. július. 14. 07:14","title":"Kevésbé fogynak a Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap, amelyen az összetett élcsoportja nem változott.","shortLead":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap...","id":"20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7a1bb-5a64-4498-b756-ea81cdc68409","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","timestamp":"2019. július. 14. 19:25","title":"Tour de France - Impey szökésből nyert, változatlan élcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","shortLead":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

","id":"20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a5da5-9848-4164-bf8c-0489e3824c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Zivatarveszely_miatt_holnapra_is_az_egesz_orszagra_elsofoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 13. 18:51","title":"Zivatarveszély miatt holnapra is az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apát még mindig altatásban tartják a fájdalmai miatt. ","shortLead":"Az apát még mindig altatásban tartják a fájdalmai miatt. ","id":"20190715_Kolcsonautoval_indult_Budapestrol_a_horvat_autopalyan_sulyos_balesetet_szenvedett_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea397ec-28bb-4720-bb83-5160f06db0c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Kolcsonautoval_indult_Budapestrol_a_horvat_autopalyan_sulyos_balesetet_szenvedett_csalad","timestamp":"2019. július. 15. 06:20","title":"Kölcsönautóval indult Budapestről a horvát autópályán súlyos balesetet szenvedett család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ef410-26a9-4a00-8b11-a07e3e1fc193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","timestamp":"2019. július. 14. 17:55","title":"Ha ezt a hat számot megálmodta, innentől könnyen fog aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló kastély alatti ásatások közben.","shortLead":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló...","id":"20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24149c-8bf7-418b-b8ac-a4a8fe029047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","timestamp":"2019. július. 14. 14:03","title":"Ritka és értékes lelet: 1000 éves, fából készült várfalakat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]