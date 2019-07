Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","shortLead":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","id":"20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07111a5-7bf2-4766-9de6-30fce949f1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 16. 05:40","title":"Csaknem negyedével csökkent a felsőoktatásban tanulók száma Magyarországon 9 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","shortLead":"Az összegek nagyságát a Népszavának küldött tájékoztatásában a rendőrség megerősítette.","id":"20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf185d1-176e-4603-8b52-d5ec191060aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47084e7-b63c-4154-82d3-2f6d62cc1815","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_illegalis_bevandorlo_migrans_hatarzar_hatarvedelem","timestamp":"2019. július. 15. 07:24","title":"22 millió forintba került egy illegális bevándorló megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","shortLead":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","id":"20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c198ce5-b990-417c-8bca-c77c92118405","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Lenyűgöző hímoroszlán teteme felett csókolózott egy büszke vadászpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon kellemetlen választ adott egy egyszerű kérdésre az Amazon, ami után azért óvatosabban tekint az ember az okoshangszóróra. Többek között ez is kiderült az Őrültech legújabb adásából.","shortLead":"Nagyon kellemetlen választ adott egy egyszerű kérdésre az Amazon, ami után azért óvatosabban tekint az ember...","id":"20190714_podcast_orultech_teches_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4bc83f-c735-47d3-bc6b-67c45ead0d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_podcast_orultech_teches_podcast","timestamp":"2019. július. 14. 21:03","title":"Podcast: Mi köze az Amazon Alexának a Despacitóhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt az Európai Unió adja. ","shortLead":"A pénzt az Európai Unió adja. ","id":"20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190489-dde2-4229-b5cc-7617553aaec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","timestamp":"2019. július. 16. 05:33","title":"Félmilliárd forintból fejlesztik a Felső-Tisza vidékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","id":"20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffeaff-b832-4f83-bcd3-542d087f8d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","timestamp":"2019. július. 14. 11:24","title":"Egy belga férfi közel öt napig ült a vécén, hogy felállítson egy világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló kastély alatti ásatások közben.","shortLead":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló...","id":"20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24149c-8bf7-418b-b8ac-a4a8fe029047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","timestamp":"2019. július. 14. 14:03","title":"Ritka és értékes lelet: 1000 éves, fából készült várfalakat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák maradtak. A kormány szerint a minisztereknek nem is ez a dolguk.","shortLead":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák...","id":"20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ecf3e3-8408-4f96-bdde-dd89805fb779","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","timestamp":"2019. július. 16. 09:05","title":"Egy fideszes képviselő 2010 óta csak egyszer kért szót – akkor is véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]