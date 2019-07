Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","shortLead":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","id":"20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809309d-a2e3-4505-a3e8-7f749fc0bbf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","timestamp":"2019. július. 22. 06:05","title":"Önkiszolgáló benzinkutakkal terjeszkedne Magyarországon az OMV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","shortLead":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","id":"20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240d018-da5f-4610-a6b2-3e82d9869428","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","timestamp":"2019. július. 21. 16:14","title":"Ferenc pápa: rendkívüli álmot valósított meg az első holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mutatjuk a változásokat. ","shortLead":"Mutatjuk a változásokat. ","id":"20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b649f-8493-4bf9-976b-eac2931cafc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Megszűnik a Széna téri buszpályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri drónelhárításhoz készítettek az amerikaiak.","shortLead":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri...","id":"20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a81fdd2-4b32-4965-855c-879fd915f380","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","timestamp":"2019. július. 22. 10:33","title":"Újfajta technológiával szedhették le az iráni drónt a USS Boxer katonái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint felgyorsultak az események a kínai gyártónál.","shortLead":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint...","id":"20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbf5f1-bab9-4b5e-9dd3-bc62dff9d25a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","timestamp":"2019. július. 22. 14:03","title":"Itt a bizonyíték: a vártnál hamarabb érkezhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]