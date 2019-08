Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 13-ára, a választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csak augusztus 8-ától lehet benyújtani a választási irodáknál. ","shortLead":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október...","id":"20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e039c-e20e-4601-a3cd-0253ccf6393a","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:53","title":"Önkormányzati választás: ekkortól lehet kérni, hogy máshol szavazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","shortLead":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","id":"20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3f3104-af95-45eb-b787-0cf5c9daaa4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:03","title":"Megtalálta a \"hiányzó láncszemet\" a bolygók sorában a NASA szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","shortLead":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","id":"20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271ac37-a72b-4715-94c4-98cbae7e809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A Nyugati pályaudvar mellé építik az új Nagycirkuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","shortLead":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","id":"20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261db1c2-a91c-432b-92f0-b970298021d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:45","title":"Egy tolvajt fogtak szombaton a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de47d85-1343-436f-8a40-47f930cadea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vigyázzon: valójában semmilyen kuponos játékuk nincsen.","shortLead":"Vigyázzon: valójában semmilyen kuponos játékuk nincsen.","id":"20190804_Csalok_nyeremenyjatek_Penny_Market_kupon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de47d85-1343-436f-8a40-47f930cadea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae5a47-4923-4c8f-a5c3-597f393b816c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Csalok_nyeremenyjatek_Penny_Market_kupon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:20","title":"Csalók hirdettek nyereményjátékot a Penny Market nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel - számolt be a The New Yorker című hetilap.\r

","shortLead":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump...","id":"20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2286eba7-e5d9-4d18-80d6-e6fd555f2a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:12","title":"Meghívták a Fehér Házba az iráni külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]