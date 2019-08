Az Apple két hónapja rendelte el a 2015-ös MacBook Prók visszahívását, mert veszélyessé válhatnak az eszközök. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal most szintén lépett az ügyben.

Korlátozást vezet be az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration, FAA) a régebbi MacBook Prók miatt. A hatóság közlése szerint a 2015 februrárja és 2017 szeptembere között gyártott 15 colos gépeket nem lehet felvinni a repülőgépekre, mert azok akkumulátora veszélyeztetheti a repülés biztonságát – áll a Bloombergnek küldött közleményben.

Az Apple még június közepén jelentette be, hogy visszahívja és ingyen kicseréli a retinakijelzővel ellátott 2015-ös MacBook Prók akkumulátorát, azok ugyanis túlmelegedhetnek, vagy akár ki is gyulladhatnak. A cupertinói cég egy dedikált weboldalt is létrehozott azért, hogy a felhasználók ellenőrizni tudják, az ő készüléküket érinti-e a probléma.

© Facebook / Steve Gage

Május végén az egyik felhasználó videóra vette, ahogy elfüstöl a MacBookja, majd egy másik eset kapcsán egy fotót is lehetett látni arról, hogy a hibás működés miatt lényegében kilyukadt a készülék.

Az FAA emlékeztet: az érintett laptopokat sem feladni nem lehet, sem a kézipoggyásszal felvinni az utastérbe. Azokat a laptopokat azonban, amelyekben már kicserélték a hibás akkumulátort, nem érinti a korlátozás. A Bloomberg szerint az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Kanadában működő négy légitársaság – a TUI Group Airlines, a Thomas Cook Airlines, az Air Italy és az Air Transat – már korábban jelezte, nem engedik fel gépeikre az Apple érintett laptopját.

A hónap elején az európai légügyi hatóság is kiadott egy figyelmeztetést, ám ők egyelőre nem tiltották meg, hogy a repülőgépekre fel lehessen vinni a laptopot – azt azonban csak kikapcsolt állapotban lehet szállítani, és nem lehet bekapcsolni a repülés ideje alatt sem.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.