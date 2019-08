Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","shortLead":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","id":"20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614ec91-d9e3-41a0-8332-80eac8e8461e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:04","title":"Rendőrnek adták ki magukat, így húztak le külföldi turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","shortLead":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","id":"20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f8207-0ee0-4f9c-8a10-de26b38144ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Már a KRESZ-táblákat is okosítják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis nyelvvizsgával érték tetten nyáron a Pécsi Tudományegyetemen. Bár az ügyészségnek elismerte a bűncselekményt, a hvg.hu-val nem volt túl készséges. A dzsúdószövetség egyelőre nem találta ki, hogy reagáljon az etikailag is érzékeny ügyre.","shortLead":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis...","id":"20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31df580-e7cc-4fe4-b401-586ed4f3b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:00","title":"Közokirat-hamisítással vádolja a három olimpiát megjárt dzsúdóst, Bor Barnát az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","shortLead":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","id":"20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f39b3a-8f5f-4334-a3b5-2483efdb0f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:09","title":"Óriási a felháborodás, amiért megdrágultak az ételek az Európai Parlament menzáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 5,1 százalékkal nőtt 2019 második negyedévében.","shortLead":"A magyar gazdaság 5,1 százalékkal nőtt 2019 második negyedévében.","id":"20190814_Megint_meglepetest_okozott_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3753f-1e7b-42cf-a440-62096ff43ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Megint_meglepetest_okozott_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:09","title":"Megint meglepetést okozott a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","shortLead":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","id":"20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84730925-397c-4dbb-a15d-c5189adcefda","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:38","title":"Fegyverrel várta a villamost egy férfi a Nagyvárad téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint alakul, már szeptemberben bemutathatja a OnePlus saját márkás okostelevízióját. A készülék nevén egy éve ötletelnek, és most kiderült, melyik névváltozat lett a befutó.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint alakul, már szeptemberben bemutathatja a OnePlus saját márkás okostelevízióját. A készülék...","id":"20190814_oneplus_okosteve_neve_logoja_oneplus_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d58bca-d16e-4bc5-95ac-685a46af4222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okosteve_neve_logoja_oneplus_tv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:03","title":"Kiderült, mi lesz a neve a OnePlus okostévéjének – nem kreatívkodták túl a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]