Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon a napon, amikor Angela Merkel német kancellárral is találkozik.\r

\r

","shortLead":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon...","id":"20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416fbed0-b6f9-4c03-b859-b7b5f8eb04d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:31","title":"Orbán Wellhello-videót posztolt a Merkel-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása a retinákba égett. Charles Manson árnya Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című új filmjében is kísért.","shortLead":"Maga soha nem gyilkolt, de fanatizált követőit brutális tettekre utasította. Démoni tekintete és homloktetoválása...","id":"201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f8cedf-6029-4f4c-8734-0e40503b450f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87837770-13c6-4f1f-9014-5903a4db2c16","keywords":null,"link":"/elet/201933__charles_manson__sokkolt_amerika__inspiralo_uzenetek__szezonzaro","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:00","title":"50 év után is a gonosz metaforája Charles Manson, akinek parancsára 9 embert öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a szombati zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstöt szerzett.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett...","id":"20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f60635-447e-43d3-9112-6978f3c82154","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:02","title":"Éremesővel zárták a magyar úszók a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is megérkezett ez a funkció, igaz, egyelőre csak a WhatsApp bétába.","shortLead":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is...","id":"20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13525b2f-8c43-4420-a9e5-367bb44708bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:03","title":"Androidos és van WhatsApp a telefonján? Hamarosan kap egy rég várt új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutya, két kutya.","shortLead":"Egy kutya, két kutya.","id":"20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26967f-5a3a-47cb-91cd-5409fde5559d","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:02","title":"Ledobta a rendőrség a cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15002f6-b17c-471e-ae3b-094115264647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Lezuhant_es_kigyulladt_egy_kisrepulo_a_Balatonfelvideken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15002f6-b17c-471e-ae3b-094115264647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5071d1-2f64-4043-b815-bec4be80e5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Lezuhant_es_kigyulladt_egy_kisrepulo_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:21","title":"Lezuhant és kigyulladt egy kisrepülő a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]