Elkészültek a fejlesztők, így hamarosan magunk választhatjuk ki, hogy sötét vagy világos módban szeretnénk-e használni az androidos Gmail appot. De ha akarjuk, a program automatikusan igazodik a rendszerünkhöz is.

Jó ideje tudni lehet már, hogy a Gmail fejlesztői – követve az aktuális trendeket – olyan gombot tesznek az applikációba, amivel könnyen sötét módra válthatjuk át a felhasználói felületet. A funkciót június közepén el is kezdték tesztelni, de végleges változat eljövetelét csak az Android 10 megjelenése utánra időzítették a készítők.

Az új operációs rendszer végül szeptember elején érkezett meg, így a Gmail fejlesztői is elérkezettnek látják a funkció kiadására. Az XDA Developers információi szerint az applikáció legújabb verziójában – egyelőre csak az Android 10-ben – már elsötétülhet a kijelző, az azon megjelenő szöveg pedig kellemes, szürkés árnyalatot kapott. A beállításoknál egyébként amellett, hogy kiválaszthatjuk a sötét/világos módot, megadhatjuk azt is, hogy a rendszer kinézetéhez igazodjon az applikáció, így ha az Android 10-et sötét módban használjuk, a Gmail magától el fog sötétülni.

[A sötét mód előnyeiről ebben a cikkünkben olvashat: a fekete az új fehér az interneten.]

Korábban kapott már sötét módot a YouTube, a Google Fotók és a Google Naptár is.

A Gmailben a megjelenésének egyelőre csak az androidos felhasználók örülhetnek, és azok közül is csak azok, akiknek a mobilján már az Android 10 fut. Az Android 10 megjelenése első körben szinte csak Pixel-telefonokat érint, de a rendszer nemsokára más készülékeken is használható lesz. A Huawei korábban listába szedve osztotta meg, mely készülékeit lehet majd frissíteni a 10-es Androidra. Erről itt is olvashat.

A sötét módot vélhetően azok is megkapják, akik készüléke nem frissül az új Androidra, a Google elkészítheti a korábbi rendszerverziókhoz is az elsötétített Gmailt.

