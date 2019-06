Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","shortLead":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","id":"20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd9942-4218-4993-a046-59e902635c27","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","timestamp":"2019. június. 26. 11:08","title":"Közel hatmilliárdból rendezne cselgáncs-vb-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két harmincas évekbeli férfit támadott meg a gyerek szombaton.","shortLead":"Két harmincas évekbeli férfit támadott meg a gyerek szombaton.","id":"20190626_Homofob_indittatasu_keseles_miatt_vettek_orizetbe_egy_12_evest_Liverpoolban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1720683a-b189-418a-a71f-88ed647a9b28","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Homofob_indittatasu_keseles_miatt_vettek_orizetbe_egy_12_evest_Liverpoolban","timestamp":"2019. június. 26. 14:33","title":"Homofób indíttatású késelés miatt vettek őrizetbe egy 12 évest Liverpoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","shortLead":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","id":"20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1df9eb-af0d-41c6-adf7-f9cfbc7549b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","timestamp":"2019. június. 26. 12:31","title":"A Magyar Nemzetet cáfolják Schmidt Máriáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","shortLead":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","id":"20190626_TGM_Szemelyes_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d000453-316b-4863-83d6-5104b6e9812b","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_TGM_Szemelyes_ugy","timestamp":"2019. június. 26. 09:47","title":"TGM: Személyes ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","shortLead":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","id":"20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a334368-795e-4201-96dc-83e5aaa0b2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:20","title":"Kiakadt a tengelysúly-mérő: 202 tonnára pakolt kamiont fogtak az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","shortLead":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","id":"20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65dda63-a880-4750-a621-bb86e6b990b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","timestamp":"2019. június. 26. 09:27","title":"Kerpel-Fronius: Az előválasztás nehezebb, mint közösen legyőzni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]