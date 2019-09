Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","shortLead":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","id":"20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9420d308-1e14-431e-9d16-fbcc369f968d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:33","title":"700 ezer lengyel figyel most az uniós bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

\r

","shortLead":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

\r

","id":"20190928_Nem_tudja_a_Fidelitas_mennyibe_kerul_a_kampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab556d5e-eafe-49e6-b6a8-d8e22443d949","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Nem_tudja_a_Fidelitas_mennyibe_kerul_a_kampanya","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:13","title":"Nem tudja a Fidelitas, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","shortLead":"Sipos Balázs tíz év után felszabadított egy orosz üldözöttet. A magyar kormány akarata ellenében.","id":"20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14218c51-13e5-497e-a882-3805d7591d88","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Revesz_Egy_biro_nyarat_csinal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:14","title":"Révész: Egy bíró nyarat csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","shortLead":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","id":"20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e234b1-d1d1-4002-b9d7-c5c89b39ab32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:57","title":"Keddtől lehet igényelni a nyelvtanulási diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]